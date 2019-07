सीकर में बाढ़ जैसे हालात: गांव में एनीकट टूटने से बहे दो बालक, बरसाती नाले में गिरे तीन बाइक सवार, मौत

सीकर।

heavy rain in Sikar : सीकर जिले में भारी बारिश दौर लगातार जारी है। खाटूश्यामजी इलाके के गोटेगांव में एनीकट टूटने से दो बालक ( Two Boy Drowned in Anicut ) पानी में बह गए। रानोली श्मशान भूमि के पास बरसाती नाले में तीन बाइक सवार गिर गए। राहत बचाव के लिए जयपुर से एसडीआरएफ टीम ( SDRF Team in Sikar ) सीकर के लिए रवाना हो चुकी है।

heavy rain in Rajasthan : खाटूश्यामजी इलाके के गोटेगांव में एनीकट टूटने से दो बालक पानी में बह गए। जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं दूसरे को लोगों ने सुरिक्षत निकाल लिया। जानकारी के अनुसार गांव के ही विकास और दिनेश बरसात के बाद एनीकट में भरे पानी को देखने आए थे। इस दौरान एनीकट टूट गया। जिसमें दोनों बह गए। इधर, रानोली श्मशान भूमि के पास बरसाती नाले में तीन बाइक सवार गिर गए। जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं दो को सुरक्षित निकाल लिया। बात दें कि सीकर जिले में पिछले 15 घंटों से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है।

शहर हुआ पानी-पानी

लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते पूरा शहर पानी-पानी हो गया। शहर के नवलगढ़ रोड, राधाकिशनपुरा, बजाज रोड़, बस डिपो, स्टेशन रोड़, बकरा मंडी, फतेहपुर रोड़ पर 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ है।

लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर में बाढ़ जैसे हालात

देर रात से हो रही बारिश के चलते लक्ष्मणगढ़ व फतेहपुर में बाढ़ जैसे हालत बन गए। फतेहपुर मतें मंडावा पुलिया व नवलगढ़ पुलिया से 5 फिट से ज्यादा पानी भर गया है। जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद है। लक्ष्मणगढ़ में भी निचले इलाकों में पानी भर गया। घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया।

