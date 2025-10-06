SMS अस्पताल अग्निकांड: हादसे के बाद ठीक होने का था इंतजार, लेकिन खींच ले गई मौत, भावुक कर देगी पिंटू की कहानी

मूंडरू/सीकर। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में आग ने जिले के एक परिवार को भी गहरा दर्द दिया है। आग की वजह से मूंडरू इलाके के जलालपुर गांव निवासी 25 वर्षीय पिंटू गुर्जर पुत्र कानाराम गुर्जर की मौत हो गई। एक साल पहले गुजरात में सड़क हादसे में पिंटू घायल हो गया था। तब से पिंटू का जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा था। परिजनों को ठीक होकर पिन्टू के घर लौटने का इंतजार था, लेकिन उससे पहले मौत खींच ले गई। पिछले दिनों पिंटू को 14 अगस्त को एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती था। जहां रविवार रात करीब 11 बजे आग लगने से मौत हो हुई है।