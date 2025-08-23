Indian Railways: खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, रेलवे ने चलाई 2 स्पेशल ट्रेन, जानें डिटेल्स

रेवाडी-रींगस एक्सप्रेस स्पेशल रेलसेवा (09633) शनिवार व रविवार को रेवाड़ी से रात 10.50 बजे रवाना होकर रात 1.35 बजे रींगस पहुंचेगी। वापसी में रींगस-रेवाड़ी एक्सप्रेस स्पेशल रेलसेवा (09634) रविवार व सोमवार को रात 02.20 बजे रवाना होकर सुबह 5.20 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी। 16 कोच वाली यह रेल नारनौल, डाबला, नीमकाथाना, कावंट व श्रीमाधोपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।