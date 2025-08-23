Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

Indian Railways: खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, रेलवे ने चलाई 2 स्पेशल ट्रेन, जानें डिटेल्स

Train News: रेलवे ने देश के श्याम भक्तों को तोहफा दिया है। खाटूश्यामजी के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे शनिवार व रविवार को दो स्पेशल ट्रेन चलाएगा।

सीकर

Anil Prajapat

Aug 23, 2025

train
पत्रिका फाइल फोटो

सीकर। रेलवे ने देश के श्याम भक्तों को तोहफा दिया है। खाटूश्यामजी के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे शनिवार व रविवार को दो स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रेलवे के पीआरओ के अनुसार रेवाड़ी-रींगस- रेवाडी व जयपुर-भिवानी-जयपुर एक्सप्रेस स्पेशल रेलसेवा दो दिन संचालित होगी। दोनों दो- दो ट्रिप करेगी।

रेवाडी-रींगस एक्सप्रेस स्पेशल रेलसेवा (09633) शनिवार व रविवार को रेवाड़ी से रात 10.50 बजे रवाना होकर रात 1.35 बजे रींगस पहुंचेगी। वापसी में रींगस-रेवाड़ी एक्सप्रेस स्पेशल रेलसेवा (09634) रविवार व सोमवार को रात 02.20 बजे रवाना होकर सुबह 5.20 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी। 16 कोच वाली यह रेल नारनौल, डाबला, नीमकाथाना, कावंट व श्रीमाधोपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

ये भी पढ़ें

Sariska Elevated Road: सरकार को भेजा 16 हैक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन का प्रस्ताव, इस रूट के अनुसार मिलेगी NOC
अलवर
Sariska Elevated Road

दो दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन

जयपुर-भिवानी एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार व रविवार को जयपुर से सुबह 7.00 बजे रवाना होकर दोपहर 2.20 बजे भिवानी पहुंचेगी। इसी भिवानी-जयपुर एक्सप्रेस (09734) इन्हीं दो दिनों में भिवानी से शाम 4.05 बजे रवाना होकर रात 11.25 बजे जयपुर पहुंचेगी।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

रास्ते में ट्रेन ढेहर का बालाजी , नींदड़ बैनाड़, चौमूं सामोद, गोविंदगढ़ मलिकपुर, रींगस, श्रीमाधोपुर, कावंट, नीमकाथाना, मांवडा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, रेवाड़ी, कोसली, झाडली व चरखी दादरी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस स्पेशल ट्रेन में नौ साधारण श्रेणी व दो गार्ड कोच सहित कुल 11 डिब्बे होंगे।

ये भी पढ़ें

जयपुर में मेट्रो कॉरिडोर-रिंग रोड के पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ने पकड़ी रफ्तार, घर खरीदारों के लिए ये क्षेत्र नई पसंद
जयपुर
Jaipur-Metro-2

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 12:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Indian Railways: खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, रेलवे ने चलाई 2 स्पेशल ट्रेन, जानें डिटेल्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.