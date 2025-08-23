Indian Railways: खाटूश्यामजी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, रेलवे ने चलाई 2 स्पेशल ट्रेन, जानें डिटेल्स

सीकर। रेलवे ने देश के श्याम भक्तों को तोहफा दिया है। खाटूश्यामजी के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे शनिवार व रविवार को दो स्पेशल ट्रेन चलाएगा। रेलवे के पीआरओ के अनुसार रेवाड़ी-रींगस- रेवाडी व जयपुर-भिवानी-जयपुर एक्सप्रेस स्पेशल रेलसेवा दो दिन संचालित होगी। दोनों दो- दो ट्रिप करेगी।
रेवाडी-रींगस एक्सप्रेस स्पेशल रेलसेवा (09633) शनिवार व रविवार को रेवाड़ी से रात 10.50 बजे रवाना होकर रात 1.35 बजे रींगस पहुंचेगी। वापसी में रींगस-रेवाड़ी एक्सप्रेस स्पेशल रेलसेवा (09634) रविवार व सोमवार को रात 02.20 बजे रवाना होकर सुबह 5.20 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी। 16 कोच वाली यह रेल नारनौल, डाबला, नीमकाथाना, कावंट व श्रीमाधोपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
जयपुर-भिवानी एक्सप्रेस ट्रेन शनिवार व रविवार को जयपुर से सुबह 7.00 बजे रवाना होकर दोपहर 2.20 बजे भिवानी पहुंचेगी। इसी भिवानी-जयपुर एक्सप्रेस (09734) इन्हीं दो दिनों में भिवानी से शाम 4.05 बजे रवाना होकर रात 11.25 बजे जयपुर पहुंचेगी।
रास्ते में ट्रेन ढेहर का बालाजी , नींदड़ बैनाड़, चौमूं सामोद, गोविंदगढ़ मलिकपुर, रींगस, श्रीमाधोपुर, कावंट, नीमकाथाना, मांवडा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, रेवाड़ी, कोसली, झाडली व चरखी दादरी स्टेशनों पर ठहराव करेगी। इस स्पेशल ट्रेन में नौ साधारण श्रेणी व दो गार्ड कोच सहित कुल 11 डिब्बे होंगे।