सीकर में बड़ा विवाद: पुलिस ने छात्र-छात्राओं पर जमकर किया लाठीचार्ज, पूर्व अध्यक्ष की दोनों टांगे टूटी

Tension in Sikar After Police LathiCharge on SFI Workers : सीकर में छात्रसंघ चुनाव के परिणाम के बीच दोपहर बाद माहौल गर्माया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों और समर्थकों को खदेड़ा।