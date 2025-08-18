Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

War Heroes: “सरहद पर देश की रक्षा करते हुए शहीद जवान को एक देवता की तरह पूजा जाना चाहिए”

Shaheed Subhash Chand Berwal: उपमुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने कहा कि रक्षा करते हुए जवान सुभाष चंद्र शहीद हुए हैं, इनकी शहादत को हम नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए शहीद होना शहीद के परिवार और गांव के साथ ही पूरे देश के लिए गर्व की बात है।

सीकर

Rajesh Dixit

Aug 18, 2025

Martyrs of India: जयपुर। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉ.प्रेमचंद बैरवा ने रविवार को सीकर जिले के लोसल क्षेत्र के शाहपुरा गांव में शहीद आइटीबीपी जवान सुभाष चंद्र बेरवाल की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने शहीद सुभाष चंद बेरवाल के अद्वितीय योगदान और उनके बलिदान को याद किया, जो न केवल शाहपुरा बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं।

मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा ने शहीद सुभाष चंद्र बेरवाल की मूर्ति का अनावरण किया।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने शहीद वीरांगना सरला देवी, पिता कालूराम बेरवाल व शहीद के परिजनों से मुलाकात की। कार्यक्रम में सेना में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जवान की वीरांगना सरला देवी और उनके परिजनों को शॉल ओढाकर सम्मानित किया गया।

ये भी पढ़ें

Six Lane Road: राजस्थान में बनेगा एक और सिक्स लेन रोड, 74.90 करोड़ रुपए होंगे खर्च
अलवर
six lane expressway

उपमुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने कहा कि रक्षा करते हुए जवान सुभाष चंद्र शहीद हुए हैं, इनकी शहादत को हम नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए शहीद होना शहीद के परिवार और गांव के साथ ही पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों की भलाई के लिए निरंतर काम कर रही है और इस प्रकार के सम्मानित कार्यक्रम समाज में एकजुटता और प्रेरणा देने का कार्य करते हैं।

उन्होंने गांववासियों कि शाहपुरा में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने एवं रोड़वेज की बसें चलाने सहित अन्य सभी मांगों को पूरा करने का राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जायेगा।

शहीद होने वाले जवान को देवता की तरह पूजेंकार्यक्रम में राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने कहा कि देश की सरहद पर देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले जवान को एक देवता की भांति पूजा जाना चाहिए ताकि आने वाली युवा पीढ़ी के दिल में भी देश प्रेम की भावना जागृत हो। उन्होंने कहा कि आज का युग शिक्षा का युग है, अपने बच्चों को पढाने लिखाने का काम करें।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर में शहीद विरांगनाओं के लिए छात्रावास सुविधा देने के साथ ही शहीद के बच्चों को छात्रवृति भी दी जा रही है। कार्यक्रम में धोद विधायक गोर्वधन वर्मा, पूर्व सांसद सीकर सुमेधानंद सरस्वती ने भी अपना उद्बोधन दिया।

ये भी पढ़ें

By-Elections: शहरी निकायों की रिक्त सीटों पर मतदान 21 अगस्त को
जयपुर
Rajasthan Municipal Elections

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Aug 2025 10:53 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / War Heroes: “सरहद पर देश की रक्षा करते हुए शहीद जवान को एक देवता की तरह पूजा जाना चाहिए”

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.