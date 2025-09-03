एमपी का ये जिला उगलेगा ‘शुद्ध कोयला’, 558 एमएमटी शुद्ध भंडार मौजूद

MP News:मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में अदानी ग्रुप की कोयला खदान को मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी लंबे समय से लंबित थी। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने दो दिन पूर्व खदान संचालन की मंजूरी दी है। इस खदान की पीक उत्पादन क्षमता 6.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) है। इसमें से 5 एमटीपीए उत्पादन ओपन कास्ट माइनिंग से और बाकि भूमिगत खनन से होगा। भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार इस ब्लॉक में कोयले का 620 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) ग्रास जियोलॉजिकल रिजर्व और 558 एमएमटी शुद्ध भंडार मौजूद है।