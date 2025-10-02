‘कुरकुरे’ की डिमांड करने पर मां-बहन ने मारा तो 10 साल के बच्चे ने डायल 112 पर लगाया फोन…

सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना इलाके की खुटार चौकी अंतर्गत ने वाले चिरवई कला गांव का रहने वाला 10 साल का छोटा बच्चा 20 रूपये के कुरकुरे की डिमांड अपनी मां और बहन से कर रहा था। मां-बहन इस बात से गुस्सा हो गए और बच्चे को पीट दिया। मां-बहन की पिटाई से बच्चा इस कदर दुखी हुआ कि उसने फोन उठाकर डायल 112 पर कॉल कर रोते हुए मां और बहन के द्वारा पीटने की शिकायत कर दी। डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी उमेश विश्वकर्मा ने बच्चे की पूरी बात सुनी और उसे समझाया। इस दौरान बच्चे के साथ बातचीत करते हुए पुलिसकर्मी ने वीडियो भी बनाया है जो वायरल हो गया है।