‘कुरकुरे’ की डिमांड करने पर मां-बहन ने मारा तो 10 साल के बच्चे ने डायल 112 पर लगाया फोन…

10 year boy dials 112 after mother and sister beat him for demanding kurkure
mp news: मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पुलिस की डायल 112 में तैनात पुलिसकर्मी में बनाया है जिसमें वो एक 10 साल के बच्चे से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल बच्चे को उसकी मां और बहन ने कुरकुरे की डिमांड करने पर पीटा था जिसके कारण बच्चे ने 112 पर शिकायत करने फोन लगा दिया। पुलिसकर्मी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बच्चे की पूरी बात सुनी और फिर खुद बच्चे के घर पहुंचकर उसे कुरकुरे के पैकेट देकर उसका दिल जीता।
देखें वीडियो-
सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना इलाके की खुटार चौकी अंतर्गत ने वाले चिरवई कला गांव का रहने वाला 10 साल का छोटा बच्चा 20 रूपये के कुरकुरे की डिमांड अपनी मां और बहन से कर रहा था। मां-बहन इस बात से गुस्सा हो गए और बच्चे को पीट दिया। मां-बहन की पिटाई से बच्चा इस कदर दुखी हुआ कि उसने फोन उठाकर डायल 112 पर कॉल कर रोते हुए मां और बहन के द्वारा पीटने की शिकायत कर दी। डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी उमेश विश्वकर्मा ने बच्चे की पूरी बात सुनी और उसे समझाया। इस दौरान बच्चे के साथ बातचीत करते हुए पुलिसकर्मी ने वीडियो भी बनाया है जो वायरल हो गया है।
जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें डायल 112 में बैठकर पुलिसकर्मी उमेश विश्वकर्मा बच्चे से बातचीत कर रहे हैं और बच्चा अपनी मासूम आवाज में उन्हें बता रहा है कि कुरकुरे मांगने पर मां-बहन ने रस्सी से बांधकर मारा है। बच्चे की बात सुनने के बाद पुलिसकर्मी उमेश विश्वकर्मा ने उससे कहा वो आ रहे हैं और कुछ देर बाद उमेश विश्वकर्मा उसके घर पहुंचे और मां-बहन को समझाइश देते के साथ ही बच्चे को कुरकुरे के पैकेट गिफ्ट कर उसे खुश कर दिया। पुलिसकर्मी उमेश की संवेदनशीलता की हर कोई तारीफ कर रहा है।
