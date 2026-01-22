22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Sirohi News : रामलला प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ आज, सिरोही में सीएम भजनलाल राजस्थान की जनता को देंगे करोड़ों रुपए के तोहफे

Sirohi News : अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजस्थान सरकार आज यानि 22 जनवरी को किसान, महिला और मजदूरों को 1590 करोड़ रुपए की सौगात देगी। जानिए किसे मिलेगा यह तोहफा?

less than 1 minute read
Google source verification

सिरोही

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 22, 2026

Ram Lalla Pran Pratishtha second anniversary Today CM Bhajanlal give gifts Rajasthan people worth crores of rupees in Sirohi

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Sirohi News : अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार प्रदेशवासियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को सिरोही में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी (खाते में सीधे रुपए ट्रांसफर) करेंगे।

ग्राम उत्थान शिविरों का भी होगा शुभारंभ

मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को पांचवीं किस्त की राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। इसके साथ ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) के तहत 9 फरवरी तक आयोजित होने वाले ग्राम उत्थान शिविरों का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री भजनलाल करेंगे।

इनको मिलेंगे तोहफे

इसी क्रम में मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना, निर्माण श्रमिकों एवं किसानों को कृषि आदान अनुदान सहायता की राशि भी डीबीटी के माध्यम से वितरित की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को चेक वितरित किए जाएंगे।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 अप्रेल तक होंगे पंचायत चुनाव, 60 से अधिक याचिकाएं खारिज
जयपुर
Rajasthan High Court Big verdict Panchayat elections to be held by 15 April over 60 petitions dismissed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 11:04 am

Published on:

22 Jan 2026 09:20 am

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi News : रामलला प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ आज, सिरोही में सीएम भजनलाल राजस्थान की जनता को देंगे करोड़ों रुपए के तोहफे

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे वर्ष में राजस्थान को बड़ा तोहफा: किसानों-महिलाओं-श्रमिकों को 1,590 करोड़ की सीधी राहत

सिरोही

Rajasthan: राजस्थान सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, अब इंडस्ट्रियल एरिया में हो सकेंगे ऐसे काम, युवाओं को मिलेगा रोजगार

Industrial plot, Hotel on industrial plot, House on industrial plot, Complex on industrial plot, Sirohi News, Rajasthan News, औद्योगिक भूखंड, औद्योगिक भूखंड पर होटल, औद्योगिक भूखंड पर घर, औद्योगिक भूखंड पर कॉम्प्लेक्स, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही

Sirohi Accident: नेशनल हाईवे पर ऑयल टैंकर-दो ट्रेलर आपस में टकराए, एक चालक की मौत, खलासी घायल

Accident, Accident in Sirohi, Accident in Abu Road, Oil tanker and two trailers accident, Oil tanker and two trailers accident in Sirohi, Oil tanker and two trailers in Abu Road, Sirohi News, Rajasthan News, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट इन सिरोही, एक्सीडेंट इन आबूरोड, ऑयल टैंकर व दो ट्रेलर एक्सीडेंट, ऑयल टैंकर व दो ट्रेलर एक्सीडेंट इन सिरोही, ऑयल टैंकर व दो ट्रेलर इन आबूरोड, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही

Sirohi News: पतंग उड़ाते समय गायब हुई 13 साल की लड़की, अगले दिन घर से 100 मीटर दूर मिली लाश, जानें पूरा मामला

Death due to electric shock, death due to electric shock in Sirohi, girl dies due to electric shock, girl dies due to electric shock in Sirohi, girl dies due to electric shock in Rajasthan, Sirohi News, Rajasthan News, करंट से मौत, सिरोही में करंट से मौत, करंट से लड़की की मौत, सिरोही में करंट से लड़की की मौत, राजस्थान में करंट से लड़की की मौत, सिरोही न्यूज, राजस्थान न्यूज
सिरोही

Sirohi News: माउंट आबू में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 10 फीट नीचे बांस के पेड़ों में अटकी, एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे

mount abu accidetnt
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.