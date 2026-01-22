Sirohi News : रामलला प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ आज, सिरोही में सीएम भजनलाल राजस्थान की जनता को देंगे करोड़ों रुपए के तोहफे

Sirohi News : अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य सरकार प्रदेशवासियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की सौगात देने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को सिरोही में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी (खाते में सीधे रुपए ट्रांसफर) करेंगे।