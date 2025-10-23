Sirohi Murder: बेखौफ अपराधी, थाने से महज 500 मीटर दूरी पर युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाके में दहशत

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान जनापुर निवासी संदीप पुत्र सीताराम सेन के रूप में हुई। जो सिरोही रोड बस स्टैंड अजयपुरा में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता है। संदीप किसी काम से बाजार गया था। वह अपने तीन-चार दोस्तों के साथ वापस घर लौट रहा था। वो थाने से आगे नदी पार कर पहुंचा ही था कि ऑटो रिक्शा में आए 5 से 7 लोगों ने संदीप सहित दोस्तों पर जानलेवा हमला कर दिया। ऐसे में सभी भागने लगे तो आरोपियों ने संदीप मरुधरा बैंक के सामने पकड़ लिया।