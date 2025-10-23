Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Sirohi Murder: बेखौफ अपराधी, थाने से महज 500 मीटर दूरी पर युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाके में दहशत

हमलावरों ने चाकू से संदीप की पीठ पर हमला किया और मौके से भाग गए। हमले में संदीप गंभीर घायल होकर गिर गया। वारदात के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई।

2 min read

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Oct 23, 2025

Murder in Sirohi

धरने पर बैठे समाज के लोग। फोटो- पत्रिका

पिण्डवाडा। थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले एक बार फिर कानून व्यवस्था पर भारी पड़ते नजर आए। पुलिस थाने के आगे सुकड़ी नदी किनारे मरुधरा ग्रामीण बैंक के पास एक युवक के पीठ पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। यह घटना थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर अंजाम दी गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान जनापुर निवासी संदीप पुत्र सीताराम सेन के रूप में हुई। जो सिरोही रोड बस स्टैंड अजयपुरा में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता है। संदीप किसी काम से बाजार गया था। वह अपने तीन-चार दोस्तों के साथ वापस घर लौट रहा था। वो थाने से आगे नदी पार कर पहुंचा ही था कि ऑटो रिक्शा में आए 5 से 7 लोगों ने संदीप सहित दोस्तों पर जानलेवा हमला कर दिया। ऐसे में सभी भागने लगे तो आरोपियों ने संदीप मरुधरा बैंक के सामने पकड़ लिया।

पीठ पर चाकू से वार

हमलावरों ने चाकू से संदीप की पीठ पर हमला किया और मौके से भाग गए। हमले में संदीप गंभीर घायल होकर गिर गया। वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जिस पर पिण्डवाडा सीओ भंवरलाल चौधरी, थानाधिकारी गंगा प्रसाद, एएसआई ओम प्रकाश सहित थाने की टीम घटनास्थल पहुंची और घायल संदीप को राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। जहां से उसे सिरोही रेफर किया।

रास्ते में मौत

इस बीच रास्ते में संदीप ने दम तोड़ दिया। इसके बाद मृतक का शव राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी रखवाया और परिजनों को घटना की जानकारी दी। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए, जिसमें कुछ युवक भागते नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई।

परिवार में मचा कोहराम

इधर खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि संदीप की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और घर में कमाने वाला एक मात्र लड़का था। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ गिर गया। पिता का गमगीन हालत में रो रोकर बुरा हाल है।

समाज के लोगों ने जताया आक्रोश

वहीं पुलिस थाने के बाहर समाज के लोग एकत्रित हुए। उन्होंने विरोध जताकर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और गरीब परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग करते हुए शव लेने से इनकार किया। घटना के बाद सिरोही सीओ किशोर सिंह चौहान ने हत्यारों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। थानाधिकारी ने मृतक के परिजनों को भरोसा दिलाया कि घटना में लिप्त कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ जारी है। जल्द मामले का राजफाश किया जाएगा।

Published on:

23 Oct 2025 05:06 pm

Sirohi Murder: बेखौफ अपराधी, थाने से महज 500 मीटर दूरी पर युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाके में दहशत

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

