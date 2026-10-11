क्यू स्पोर्ट्स में भारत की पदक सफलता के पीछे कौन से खिलाड़ी रहे सबसे आगे?



भारत के लिए आदित्य स्नेहल मेहता ने पुरुष स्नूकर में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में भारत के ही ध्वज हरिया को 3-0 से हराया। महिला इंग्लिश बिलियर्ड्स में अनुपमा रामचंद्रन ने हमवतन रेवन्ना उमादेवी को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुष इंग्लिश बिलियर्ड्स में रयान रज्मी ने सिद्धार्थ सेलश पारिख को हराकर भारत को तीसरा स्वर्ण दिलाया। पुरुष स्नूकर में ध्वज हरिया को रजत, जबकि लक्ष्मण सिंह रावत ने कांस्य पदक जीता। महिला स्नूकर में कीर्तना पांडियन ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में उन्हें ग्रेट ब्रिटेन की रेबेका केन्ना से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इशिका शाह और श्रुति लक्ष्मीनारायणन ने कांस्य पदक जीते।