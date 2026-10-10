विराट कोहली और एबी डिविलियर्स नहीं, राशिद खान की नजर में ये भारतीय है ‘ग्रेटेस्ट T20 क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम’

Greatest T20 Cricketer Of All Time: टी-20 क्रिकेट में जब सबसे महान खिलाड़ी की बात होती है, तो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों का नाम जरूर आता है। लेकिन अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान की पसंद कुछ अलग है। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 'ग्रेटेस्ट टी-20 क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम चुना' है। इसके लिए राशिद खान ने एक वीडियो में अलग-अलग खिलाड़ियों के बीच चुनाव किया। आखिर में उन्होंने बुमराह को सबसे आगे रखा।