Matt Renshaw Record: मैट रेनशॉ ने दक्षिण अफ्रीका में रचा इतिहास, शान मसूद का तोड़ा रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला डरबन के किंग्समीड मैदान पर खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन मैट रेनशॉ 378 गेंदों पर 186 रन बनाकर नाबाद थे। इस दौरान उन्होंने 21 चौके लगाए और 1 छक्का लगाकर क्रीज पर डटे रहकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला। रेनशॉ की इस शानदार बल्लेबाजी ने उन्हें WTC के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका में मेजबान टीम के खिलाफ सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाला बल्लेबाज बना दिया।