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IND vs WI 3rd T20I: इंदौर में भिड़ेंगे भारत और वेस्टइंडीज, जानें मैच के दिन कैसा रहेगा मौसम

Indore Weather 11 October: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा टी20 मुकाबला 11 अक्टूबर को इंदौर में खेला जाएगा। जानें मैच के दौरान मौसम, बारिश की संभावना की पूरी जानकारी।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 10, 2026

ind vs wi 3rd t20i

भारतीय क्रिकेटर। (File Photo- IANS)

India vs West Indies: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। रविवार, 11 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस मुकाबले पर सभी की नजरें टिकी हैं। सीरीज के शुरुआती दो मैचों के बाद दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। ऐसे में तीसरा मुकाबला जीतकर दोनों टीमें सीरीज में बढ़त हासिल करना चाहेंगी। इस रोमांचक भिड़ंत के बीच क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें इंदौर के मौसम पर भी रहेंगी।

इंदौर में 11 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, 11 अक्टूबर को इंदौर में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दिन न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश की संभावना नहीं है। दिन में तेज धूप रहने की उम्मीद है, जबकि रात में आसमान साफ रह सकता है। इस दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा से 5 से 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। हवा में नमी का स्तर लगभग 41 प्रतिशत रह सकता है। दिन के समय मौसम गर्म और अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, शाम को तापमान में गिरावट आने से खिलाड़ियों को कुछ राहत मिल सकती है।

खिलाड़ियों के लिए कैसी रहेंगी परिस्थितियां?

दिन में तेज गर्मी खिलाड़ियों के लिए चुनौती बन सकती है। खासकर तेज गेंदबाजों और फील्डरों को मैदान पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। हालांकि, शाम को मुकाबला होने के कारण तापमान अपेक्षाकृत कम रहने की उम्मीद है। बारिश की संभावना कम होने से मैच में मौसम के कारण बाधा आने का खतरा भी कम नजर आता है।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, वैभव सूर्यवंशी और प्रिंस यादव।

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान और विकेटकीपर), कामिल पूरन, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, गुडाकेश मोती, शमर स्प्रिंगर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, कीमो पॉल, अमीर जांगू, क्वेंटिन सैम्पसन और मैथ्यू फोर्ड।

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Updated on:

10 Oct 2026 03:44 pm

Published on:

10 Oct 2026 03:44 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs WI 3rd T20I: इंदौर में भिड़ेंगे भारत और वेस्टइंडीज, जानें मैच के दिन कैसा रहेगा मौसम

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