IND vs WI 3rd T20I: इंदौर में भिड़ेंगे भारत और वेस्टइंडीज, जानें मैच के दिन कैसा रहेगा मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, 11 अक्टूबर को इंदौर में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दिन न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश की संभावना नहीं है। दिन में तेज धूप रहने की उम्मीद है, जबकि रात में आसमान साफ रह सकता है। इस दौरान उत्तर-पश्चिम दिशा से 5 से 6 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। हवा में नमी का स्तर लगभग 41 प्रतिशत रह सकता है। दिन के समय मौसम गर्म और अपेक्षाकृत शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, शाम को तापमान में गिरावट आने से खिलाड़ियों को कुछ राहत मिल सकती है।