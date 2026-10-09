Ishan Kishan का बल्ले से कमाल, 2026 में 50 छक्के लगाने वाले बने दुनिया के तीसरे बल्लेबाज

ईशान किशन (फोटो- BCCI X)
Ishan Kishan Most Sixes: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी-20 इंटरनेशनल मैच रांची में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय विकेट-कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया है। दरअसल, ईशान किशन को साल 2026 में टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 छक्के पूरे करने के लिए एक सिक्स की जरूरत थी। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी मुकाबले में 6.5 ओवर में गुडाकेश मोती की गेंद पर छक्का लगाकर यह उपलब्धि हासिल कर ली। इसके साथ ही वह साल 2026 में टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
साल 2026 में टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रिया के करनबीर सिंह के नाम है। उन्होंने 24 मैचों में कुल 78 छक्के लगाए हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने इस साल 31 मैचों में अब तक 63 छक्के लगाए हैं। वहीं, ईशान किशन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी-20 मुकाबले में छक्का लगाकर इस साल टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने छक्कों का अर्धशतक पूरा कर लिया है।
|खिलाड़ी का नाम
|मैच
|रन
|शतक
|छक्के
|करनबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)
|24
|895
|2
|78
|अभिषेक शर्मा (भारत)
|31*
|852
|1
|63
|ईशान किशन (भारत)
|31*
|1,067
|1
|51
|शिमरोन हेटमायर (वेस्टइंडीज)
|18*
|571
|0
|44
|डीएम गोंडारिया (केन्या)
|15
|603
|0
|43
|हमजा खान (रवांडा)
|21
|682
|1
|41
|संजू सैमसन (भारत)
|22*
|618
|0
|40
|हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)
|19
|690
|2
|38
|शिवम दुबे (भारत)
|31*
|532
|0
|37
|कुशल भुर्तेल (नेपाल)
|12
|522
|2
|36
खबर अपडेट हो रही है..
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग