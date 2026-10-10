भुवनेश्वर कुमार के सिलेक्शन के बाद मोहम्मद शमी ने तोड़ी चुप्पी, बताया उनके ना खेलने से किसका नुकसान

भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी के बाद कई पूर्व क्रिकेटरों ने मोहम्मद शमी को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी हैं। रविचंद्रन अश्विन और वसीम जाफर जैसे दिग्गजों ने शमी की टीम इंडिया में वापसी को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उनका मानना है कि शमी के लिए भी टीम में वापसी के दरवाजे खुल सकते हैं। वहीं, पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि मोहम्मद शमी के लिए टीम इंडिया में वापसी करना मुश्किल है।