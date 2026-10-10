शाई होप की तूफानी बल्लेबाजी के मुरीद हुए ड्वेन ब्रावो, बोले- ‘दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं’

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप की ड्वेन ब्रावो ने जमकर तारीफ की। (Photo- IANS)
Dwayne Bravo on Shai Hope: पूर्व क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप की जमकर तारीफ की है। उन्होंने होप को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक बताया। ब्रावो ने कहा कि होप लगातार अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस प्रदर्शन के बाद होप को क्रिकेट जगत में उचित सम्मान मिलेगा।
ब्रावो ने कहा कि शाई होप एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वह दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। ब्रावो चाहते हैं कि लोग उनके प्रदर्शन पर ज्यादा चर्चा करें। साथ ही उन्हें वह सम्मान भी मिले, जिसके वह हकदार हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि वेस्टइंडीज अगला मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करेगी।
शाई होप ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार शतक लगाया। उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में शतक पूरा किया। उनकी इस पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने 250 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के खिलाफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा। इस जीत के साथ टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।
शाई होप के प्रदर्शन में 2024 से बड़ा सुधार देखने को मिला है। उन्होंने 2024 से अब तक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1,404 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका औसत 37.95 और स्ट्राइक रेट 145.95 रहा है। उन्होंने दो शतक और 11 अर्धशतक भी लगाए हैं।
होप वेस्टइंडीज के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनके नाम इस प्रारूप में 1,897 रन दर्ज हैं। उन्होंने दो शतक और 13 अर्धशतक लगाए हैं। इस साल भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 14 T20 इंटरनेशनल मैचों में 494 रन बनाए हैं।
वनडे क्रिकेट में भी होप का रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने 158 मैचों में 6,590 रन बनाए हैं। उनके नाम 21 शतक और 32 अर्धशतक हैं। वह वेस्टइंडीज के लिए वनडे में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उनसे आगे केवल क्रिस गेल हैं, जिनके नाम 25 शतक हैं।
शाई होप ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ दूसरे T20I मुकाबले में शानदार शतक लगाया। उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में शतक पूरा किया। उनकी इस पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने 250 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के खिलाफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा। इस जीत के साथ टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।
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