शाई होप की तूफानी बल्लेबाजी के मुरीद हुए ड्वेन ब्रावो, बोले- ‘दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं’

शाई होप ने शुक्रवार को भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार शतक लगाया। उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में शतक पूरा किया। उनकी इस पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने 250 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत के खिलाफ T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा। इस जीत के साथ टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली।