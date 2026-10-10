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IND vs WI 3rd T20I: भारतीय टीम में होगा बड़ा बदलाव? हनुमा विहारी ने बताया कौन होगा OUT और किसकी होगी एंट्री

IND vs WI 3rd T20I: भारत-वेस्टइंडीज के तीसरे टी20 से पहले हनुमा विहारी ने टीम इंडिया में संभावित बदलाव पर राय दी। जानिए कुलदीप यादव की जगह किस तेज गेंदबाज को मिल सकता है मौका और प्लेइंग-11 में क्या बदलाव संभव है।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 10, 2026

IND vs WI T20I

भारतीय क्रिकेटर (Photo - IANS)

Hanuma Vihari on Ind vs WI 3rd T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला इंदौर में 11 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर भारतीय टीम में संभावित बदलाव को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हनुमा विहारी ने अपनी राय दी है। उनका मानना है कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत को दो स्पिनरों की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में कुलदीप यादव की जगह तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका मिल सकता है।

गेंदबाजी में बदलाव कर सकता है भारत

हनुमा विहारी के मुताबिक, भारतीय टीम अपनी बल्लेबाजी में बदलाव नहीं करना चाहेगी। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा शीर्ष क्रम में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में टीम प्रबंधन बल्लेबाजी क्रम के साथ छेड़छाड़ करने से बच सकता है। हालांकि, गेंदबाजी में बदलाव की संभावना है। विहारी का मानना है कि होलकर स्टेडियम की पिच पर अतिरिक्त तेज गेंदबाज भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। टीम में नमन धीर के रूप में स्पिन गेंदबाजी करने वाला ऑलराउंडर भी मौजूद है। इसलिए कुलदीप यादव की जगह प्रिंस यादव को शामिल किया जा सकता है।

विहारी ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि प्रिंस पारी की शुरुआत और आखिरी ओवरों में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। उन्हें मौका देना गलत फैसला नहीं होगा। उनके मुताबिक, गेंदबाजी में यही एक बदलाव देखने को मिल सकता है।

वैभव को मौका देने से बिगड़ सकता है संतुलन

हनुमा विहारी ने वैभव को टीम में शामिल करने की संभावना पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करना पड़ेगा। इससे टीम का गेंदबाजी संतुलन भी बिगड़ सकता है। विहारी के अनुसार, संजू सैमसन ने रन बनाए हैं और अभिषेक शर्मा भी अच्छी फॉर्म में हैं। इसलिए बल्लेबाजी में बदलाव करना सही फैसला नहीं होगा। टीम को अपनी गेंदबाजी मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।

250 रन बनाकर भी हार गया था भारत

भारत को पिछले मुकाबले में बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम ने 250 रन बनाए थे। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 18.3 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मेहमान टीम ने यह मुकाबला छह विकेट से जीता। इस हार ने भारतीय गेंदबाजी पर सवाल खड़े किए हैं। सपाट पिचों पर गेंदबाजों के लिए रन रोकना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को मौका देना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है।

टॉस जीतने वाली टीम को मिल सकता है फायदा

विहारी का मानना है कि इंदौर में टॉस की भूमिका काफी अहम होगी। बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सकता है। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है। उन्होंने कहा कि भारत लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ा स्कोर भी बना सकता है। हालांकि, वेस्टइंडीज की टीम उसे कड़ी चुनौती दे रही है।

विहारी ने पहले भारत के सीरीज 3-2 से जीतने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन उनका मानना है कि वेस्टइंडीज भी सीरीज जीत सकती है। अब सबकी नजरें तीसरे T20I पर हैं। देखना होगा कि भारतीय टीम अपनी गेंदबाजी में बदलाव करती है या नहीं। साथ ही यह भी दिलचस्प होगा कि इंदौर में बल्लेबाजों का दबदबा रहता है या गेंदबाज वापसी करते हैं।

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Updated on:

10 Oct 2026 09:47 pm

Published on:

10 Oct 2026 09:46 pm

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