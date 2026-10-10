SA vs AUS 1st Test: मैट रेनशॉ और नाथन ल्योन की जोड़ी ने किया कमाल, 9वें विकेट के लिए की रिकॉर्ड साझेदारी

दरअसल, मैट रेनशॉ और नाथन ल्योन ने नौवें विकेट के लिए 134 रन जोड़े। यह ऑस्ट्रेलिया की ओर से नौवें विकेट के लिए की गई तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इस सूची में शीर्ष स्थान पर एश्टन एगर और फिल ह्यूज की जोड़ी है, जिसने 2013 में नॉटिंघम में 163 रन की साझेदारी की थी। वहीं, दूसरे स्थान पर जे. ब्लैकहम और सिड ग्रेगरी की जोड़ी है, जिसने 1894 में सिडनी में 154 रन जोड़े थे।