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ODI tri-series के लिए बांग्लादेश की टीम घोषित, अनकैप्ड अलिस अल इस्लाम को टीम में मिली जगह

बांग्लादेश ने UAE में होने वाली त्रिकोणीय वनडे सीरीज़ के लिए 16 सदस्यीय टीम घोषित की। अलीस अल इस्लाम को पहली बार मौका मिला, जबकि लिटन दास, मुस्तफिजुर रहमान और हसन महमूद की वापसी हुई।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 10, 2026

Bangladesh squad for ODI tri-series

बांग्लादेश के क्रिकेट लिटन दास। (Photo- IANS)

Bangladesh squad: बांग्लादेश ने अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ 17 अक्टूबर से अबू धाबी में शुरू होने वाली ट्राई वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में सबसे चौंकाने वाला नाम अलीस अल इस्लाम का है, जिन्हें पहली बार वनडे टीम में जगह मिली है। वहीं, लिटन दास, मुस्तफिजुर रहमान और हसन महमूद की वनडे टीम में वापसी हुई है। अलीस को छोड़कर टीम में कोई अन्य बड़ा चौंकाने वाला बदलाव नहीं किया गया है।

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Updated on:

10 Oct 2026 04:27 pm

Published on:

10 Oct 2026 04:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ODI tri-series के लिए बांग्लादेश की टीम घोषित, अनकैप्ड अलिस अल इस्लाम को टीम में मिली जगह

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