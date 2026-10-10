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IND vs WI: दूसरे टी20 में हार के बाद गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, बताई टीम से कहां हुई सबसे बड़ी गलती

India vs West Indies: मयंक यादव ने पावरप्ले में 3 विकेट दिलाए, फिर भी भारतीय गेंदबाज लक्ष्य का बचाव नहीं कर सके। हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम की गलतियों और सुधार की जरूरत पर प्रतिक्रिया दी।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Oct 10, 2026

IND vs WI

गौतम गंभीर और मोर्ने मॉर्केल (फोटो- IANS)

Gautam Gambhir on IND vs WI 2nd T20: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची में खेला गया, जहां टीम इंडिया के गेंदबाज 250 रनों के लक्ष्य को भी डिफेंड नहीं कर पाए। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन के 82, ईशान किशन के 43, श्रेयस अय्यर के 40 और तिलक वर्मा के नाबाद 44 रनों की पारी के दम पर भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 249 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 9 गेंद रहते सिर्फ 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

शाई होप ने फिर उड़ाई धज्जियां

शाई होप ने 45 गेंदों में 9 छक्कों और 6 चौकों की मदद से नाबाद 102 रनों की पारी खेली, जबकि शेरफेन रदरफोर्ड ने 37 गेंदों में 84 और रोमारियो शेफर्ड ने 13 गेंदों में 34 रन बनाए। इन तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के खिलाफ 19 छक्के जड़ दिए।

6 ओवर के बाद हुई गलती!

इस हार के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने पिच और ओस को हार का कसूरवार ठहराया। साथ ही यह भी बताया कि टीम इंडिया से कहां गलती हुई। गंभीर ने कहा कि जब पहले ओवर में दो विकेट मिल जाएं और पावरप्ले में तीन विकेट हासिल हो जाएं, तो इसके बाद विपक्षी टीम को रोकने का तरीका ढूंढना होगा। इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालना जरूरी है। गंभीर ने माना की पावरप्ले में 3 विकेट चटकाने के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों में ढिलाई बरती, जिससे वेस्टइंडीज पर से दबाव हट गया।

आपको बता दें कि मयंक यादव ने पहले ही ओवर में दो विकेट चटकाकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई थी। उन्होंने कामिल पूरन और शिमरन हेटमायर को एक के बाद एक पवेलियन भेज दिया। इसके बाद पावरप्ले के पांचवें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने एक और झटका दिया और रोवमैन पॉवेल को पवेलियन भेज दिया।

250 रन चेज कर रच दिया इतिहास

वेस्टइंडीज की टीम पावरप्ले के 6 ओवर में 3 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाज कैरेबियाई बल्लेबाजों पर लगाम नहीं लगा सके। टीम का चौथा विकेट 15वें ओवर की पहली गेंद पर गिरा, जब शेरफेन रदरफोर्ड 84 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद रोमारियो शेफर्ड ने 13 गेंदों में 3 छक्कों और 3 चौकों की मदद से ताबड़तोड़ 34 रन बनाए। वहीं, शाई होप का बल्ला दूसरे छोर से लगातार रन उगलता रहा। उनकी शतकीय पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने आसानी से 250 रनों का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया। यह टी20 इंटरनेशनल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज है।

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Updated on:

10 Oct 2026 09:46 am

Published on:

10 Oct 2026 09:46 am

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