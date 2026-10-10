IND vs WI: श्रेयस अय्यर से हुई बड़ी चूक, रांची में वेस्टइंडीज ने चेज कर लिया भारत के खिलाफ 250 रन का लक्ष्य

मेंस टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टी20 इतिहास के सबसे बड़े सफल रन चेज में से एक को अंजाम दिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों से कई गलतियां हुईं, जो हार की वजह बनीं। हालांकि, कप्तानी के दौरान श्रेयस अय्यर की रणनीति पर भी सवाल उठे। उनकी एक चूक टीम इंडिया पर भारी पड़ती नजर आई। वेस्टइंडीज की पारी शुरू होते ही मयंक यादव ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने अपने पहले ओवर में लगातार दो विकेट चटकाए। पारी की तीसरी गेंद पर उन्होंने कामिल पूरन को रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराया, जबकि अगली ही गेंद पर सिमरन हेटमायर को बोल्ड कर दिया।