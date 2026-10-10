IND vs WI: श्रेयस अय्यर से हुई बड़ी चूक, रांची में वेस्टइंडीज ने चेज कर लिया भारत के खिलाफ 250 रन का लक्ष्य

भारत बनाम वेस्टइंडीज (फोटो- IANS)
IND vs WI 2nd T20 Highlights: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची में खेला गया, जहां शाई होप के शानदार शतक और शेरफेन रदरफोर्ड की 84 रनों की पारी के दम पर वेस्टइंडीज ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 5 विकेट गंवाकर 249 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 250 रनों का लक्ष्य 18.3 ओवर में ही हासिल कर लिया।
टीम इंडिया के लिए अक्षर पटेल सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 3.3 ओवर में 63 रन लुटाए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वहीं, मयंक यादव ने 3 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इसके अलावा कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 53 रन देकर एक विकेट हासिल किया। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 45 रन दिए। उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। शिवम दुबे ने 2 ओवर में 30 रन लुटाए, जबकि नमन धीर ने 2 ओवर में 25 रन दिए।
मेंस टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टी20 इतिहास के सबसे बड़े सफल रन चेज में से एक को अंजाम दिया। इस मुकाबले में टीम इंडिया के गेंदबाजों से कई गलतियां हुईं, जो हार की वजह बनीं। हालांकि, कप्तानी के दौरान श्रेयस अय्यर की रणनीति पर भी सवाल उठे। उनकी एक चूक टीम इंडिया पर भारी पड़ती नजर आई। वेस्टइंडीज की पारी शुरू होते ही मयंक यादव ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने अपने पहले ओवर में लगातार दो विकेट चटकाए। पारी की तीसरी गेंद पर उन्होंने कामिल पूरन को रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराया, जबकि अगली ही गेंद पर सिमरन हेटमायर को बोल्ड कर दिया।
इसके बाद पारी के चौथे ओवर में अक्षर पटेल को गेंदबाजी के लिए लाया गया, जिसमें उन्होंने 16 रन लुटा दिए। पावरप्ले के आखिरी ओवर में मयंक यादव को दूसरे छोर से गेंदबाजी के लिए लगाया गया। इस ओवर में उन्होंने एक विकेट हासिल किया, लेकिन 14 रन भी खर्च किए। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने वेस्टइंडीज के खतरनाक बल्लेबाजों में से एक रोवमैन पॉवेल को आउट कर दिया। हालांकि, शेरफेन रदरफोर्ड और अन्य बल्लेबाजों ने बाकी गेंदों पर रन बटोरे और इस ओवर में कुल 14 रन बने।
जिस तरह से मयंक यादव ने गेंदबाजी की थी, उसे देखते हुए उनसे आखिरी ओवर भी डलवाया जा सकता था। लेकिन श्रेयस अय्यर ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद अर्शदीप सिंह से लेकर अक्षर पटेल तक की गेंदों पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने जमकर रन बनाए, लेकिन मयंक यादव को दोबारा गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। ऐसे में आखिरी ओवरों में मयंक यादव का इस्तेमाल नहीं करना टीम इंडिया की हार की बड़ी वजहों में से एक नजर आता है। कप्तानी के दौरान श्रेयस अय्यर की रणनीति पर उठे सवालों के बीच भारतीय गेंदबाजों का महंगा प्रदर्शन भी टीम को भारी पड़ा।
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