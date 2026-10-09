IND vs WI: शाई होप के धमाकेदार शतक से वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे टी-20 इंटरनेशनल मैच में हराया, सीरीज 1-1 से बराबर

India vs West Indies, 2nd T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को छह विकेट से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए, जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 18.3 ओवर में 4 विकेट पर 252 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।