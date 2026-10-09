IND vs WI: शाई होप के धमाकेदार शतक से वेस्टइंडीज ने भारत को दूसरे टी-20 इंटरनेशनल मैच में हराया, सीरीज 1-1 से बराबर

वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप। (Photo- IANS)
India vs West Indies, 2nd T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को छह विकेट से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए, जवाब में वेस्टइंडीज की टीम ने 18.3 ओवर में 4 विकेट पर 252 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारत के खिलाफ दूसरे टी-20 इंटरनेशनल मैच में कमाल की बल्लेबाजी की। भारत की ओर से मिले 250 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शुरुआती दो झटके के बावजूद संयम और नियंत्रण शॉट खेलना जारी रखा। उन्होंने मैदान के दौरान चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए।
शाई होप ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी दूसरी शतकीय पारी के दौरान 45 गेंदों का सामना किया। वह 102 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी शतकीय पारी के दौरान 6 चौके और 9 छक्के लगाए।
वेस्टइंडीज के एक अन्य बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड ने भी कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने 37 गेंद में 7 चौके और 7 छक्के की मदद से शानदार 84 रन बनाए। शेरफेन रदरफोर्ड और कप्तान शाई होप के बीच 5वें विकेट के लिए 54 गेंद में 120 रन की साझेदारी हुई। दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई इस साझेदारी से वेस्टइंडीज मुकाबले में वापसी करने में सफल रही।
वेस्टइंडीज के लिए रोमारियो शेफर्ड और रोवमैन पॉवेल ने भी छोटी लेकिन टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रोमारियो शेफर्ड 13 गेंद में 34 रन बनाकर नॉटआउट रहे, जबकि रोममैन पॉवेल 24 रन बनाकर आउट हुए। कामिल पूरन और शिमरोन हेटमायर दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके।
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