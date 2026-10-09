तिलक वर्मा की वेस्टइंडीज के खिलाफ धुआंधार पारी, टी-20 क्रिकेट में हासिल किया नया मुकाम

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ शानदार पारी खेलकर तिलक वर्मा ने पुरुषों के टी20 क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वह इस प्रारूप में 5,000 से ज्यादा रन बनाने के साथ 40 से अधिक का औसत और 140 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रखने वाले इकलौते बल्लेबाज़ बन गए हैं। अब तक दुनिया का कोई भी अन्य खिलाड़ी इस मुकाम तक नहीं पहुंच सका है। खास बात यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज़ भी इस अनोखे रिकॉर्ड को अपने नाम नहीं कर पाए हैं।