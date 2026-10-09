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तिलक वर्मा की वेस्टइंडीज के खिलाफ धुआंधार पारी, टी-20 क्रिकेट में हासिल किया नया मुकाम

Tilak Varma: तिलक वर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले में 18 गेंदों पर नाबाद 44 रन की तूफानी पारी खेली। इस पारी की बदौलत उन्होंने टी-20 क्रिकेट में 5,000 रन पूरे कर नया मुकाम हासिल किया।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 09, 2026

Tilak Varma milestone

भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा (Photo - IANS)

IND vs WI 2nd T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दर्शक दीर्घा में बैठे अपने प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ महज 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 44 रन बनाए और नाबाद रहे। अपनी इस तूफानी पारी के दम पर तिलक वर्मा ने टी-20 क्रिकेट में 5,000 रन पूरे कर लिए और एक नया मुकाम हासिल किया।

13 रन की थी दरकार

तिलक वर्मा को टी-20 क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने के लिए 13 रन की दरकार थी। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मैच में 13 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल कर ली। अब टी-20 क्रिकेट में उनके नाम 175 मैचों में 5 हजार रन हैं, जिसमें 5 शतक और 30 अर्धशतक शामिल हैं। वैसे टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का कीर्तिमान जोस बटलर के नाम है, जिन्होंने कुल 529 मैचों में 15062 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 108 अर्धशतक शामिल हैं।

तिलक वर्मा ने आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से 68 टी-20 मैच में 1858 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 144.70 रहा। तिलक वर्मा ने भारत के लिए 67 टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें 1763 रन बनाए हैं। टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 2 शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं। टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट 140.0 से ऊपर रहा।

तिलक वर्मा टी20 क्रिकेट में इकलौते खिलाड़ी

वेस्टइंडीज़ के खिलाफ शानदार पारी खेलकर तिलक वर्मा ने पुरुषों के टी20 क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वह इस प्रारूप में 5,000 से ज्यादा रन बनाने के साथ 40 से अधिक का औसत और 140 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रखने वाले इकलौते बल्लेबाज़ बन गए हैं। अब तक दुनिया का कोई भी अन्य खिलाड़ी इस मुकाम तक नहीं पहुंच सका है। खास बात यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज़ भी इस अनोखे रिकॉर्ड को अपने नाम नहीं कर पाए हैं।

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Updated on:

09 Oct 2026 10:16 pm

Published on:

09 Oct 2026 09:48 pm

Hindi News / News Bulletin / तिलक वर्मा की वेस्टइंडीज के खिलाफ धुआंधार पारी, टी-20 क्रिकेट में हासिल किया नया मुकाम

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