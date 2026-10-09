Ind A vs Aus A: रजत पाटीदार की पारी बेकार, ऑस्ट्रेलिया-ए ने भारत-ए को लगातार दूसरी बार हराया

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत-ए की ओर से रजत पाटीदार ने संघर्षपूर्ण पारी खेली। उन्होंने 81 गेंदों में तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 67 रन बनाए, लेकिन उनकी यह पारी टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं रही। पाटीदार के अलावा विपराज निगम ने 23 रन बनाए, जबकि अनुकूल रॉय 34 रन बनाकर नाबाद रहे। इनके अलावा साई सुदर्शन ने 13, देवदत्त पडिक्कल ने एक, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 12, कुमार कुशाग्र ने 17, निशांत सिंधू ने 13, सूर्यांश शेडगे ने 10 और यश ठाकुर ने छह रन बनाए। भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया-ए के गेंदबाजों के सामने टिककर नहीं खेल सके और पूरी टीम 206 रन पर ऑलआउट हो गई।