IND vs WI 2nd T20: हार के बावजूद श्रेयस अय्यर ने 2 भारतीयों की जमकर की तारीफ, पिच को लेकर दिया बड़ा बयान

कैरेबियाई टीम की ओर से शाई होप ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों में 102 रनों की धमाकेदार पारी खेली और नाबाद रहे। वहीं, शेरफेन रदरफोर्ड ने 37 गेंदों में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों की शानदार पारियों की बदौलत वेस्टइंडीज ने मुकाबले में जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही वेस्टइंडीज ने पांच मैचों की टी20 सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। इससे पहले खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से शिकस्त दी थी। अब सीरीज के अगले मुकाबले में दोनों टीमों की नजर बढ़त हासिल करने पर होगी।