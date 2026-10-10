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रोहित शर्मा ने सालो बाद 2023 वर्ल्ड कप की हार का खोला राज, बताया कैसे बदली टीम इंडिया की सोच?

Rohit Sharma: रोहित शर्मा ने 2023 वर्ल्ड कप (वनडे) फाइनल की हार का दर्द साझा किया। जानिए कैसे उस निराशा और जीत की भूख ने टीम इंडिया को 2024 में चैंपियन बनाया।
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भारत

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Saurabh Mall

Oct 10, 2026

ROHIT SHARMA

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (सोर्स- ANI)

Rohit Sharma on 2023 World Cup Final: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए 19 नवंबर 2023 की तारीख आज भी किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम खिताब से सिर्फ एक कदम दूर रह गई। इस हार ने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ा। खिलाड़ियों के लिए भी इस दर्द से उबरना आसान नहीं था।

अब पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने उस मुश्किल दौर को याद किया है। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड कप की हार ने टीम के अंदर जीत की भूख और बेचैनी को बढ़ा दिया था।

2023 वर्ल्ड कप की हार रोहित शर्मा के करियर का सबसे मुश्किल दौर

रोहित शर्मा ने अपने कार्यक्रम 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' में बातचीत के दौरान बताया कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की हार उनके क्रिकेट करियर का सबसे कठिन समय था। वह साल 2007 से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने पहले कभी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था।

रोहित के मुताबिक, यह हार सिर्फ उनकी व्यक्तिगत निराशा नहीं थी। पूरा देश भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतते देखना चाहता था। भारत ने फाइनल से पहले लगातार 10 मुकाबले जीते थे। टीम शानदार फॉर्म में थी। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने खिताबी मुकाबले में भारत को हरा दिया। रोहित ने माना कि घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप हारने का दर्द और भी ज्यादा था। जब सब कुछ सही चल रहा हो, तब अचानक मिली हार इंसान को बहुत कुछ सिखाती है।

हार के बाद टीम इंडिया में बढ़ गई जीत की भूख

रोहित शर्मा का मानना है कि असफलता इंसान को सफलता से ज्यादा सिखाती है। 2023 की हार के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों के अंदर कुछ साबित करने की इच्छा और मजबूत हो गई थी।

उन्होंने बताया कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों में अलग तरह की ऊर्जा दिखाई दे रही थी। टीम के अंदर जीतने की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था। अगर 2023 में वह हार नहीं मिली होती, तो शायद 2024 में टीम के अंदर वैसी भूख और जुनून पैदा नहीं होता। इस हार ने खिलाड़ियों को अपनी गलतियों से सीखने और नए लक्ष्य के लिए तैयार होने का मौका दिया।

19 नवंबर के दर्द के बाद 29 जून को मिली ऐतिहासिक जीत

बता दें भारतीय टीम ने 29 जून 2024 को बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत का 11 साल का आईसीसी ट्रॉफी का इंतजार खत्म हुआ था। रोहित शर्मा ने इस सफर को एक यादगार लाइन में बयां किया। उन्होंने कहा कि हर एक 19 नवंबर के लिए एक 29 जून तो आता ही है।

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रोहित शर्मा

Updated on:

10 Oct 2026 06:06 pm

Published on:

10 Oct 2026 06:06 pm

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