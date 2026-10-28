पैरा गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज यादव ने किया सुसाइड

नीरज को 7 साल की उम्र में पोलियो का पता चला था। इसके बाद से व्हीलचेयर के सहारे उन्होंने खेल के क्षेत्र में ऊंचाई हासिल की। उन्होंने लगभग सात साल तक व्हीलचेयर टेनिस खेलने के बाद 2015 में अपना एथलेटिक्स करियर शुरू किया। जल्द ही वह इंडियन स्क्वॉड में शामिल हो गए। इंडोनेशिया 2018 एशियन पैरा गेम्स में जैवलिन एफ55 क्लास में गोल्ड मेडल ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। नीरज को 2015 दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स मीट में सफलता मिली थी। उन्होंने शॉट पुट, जैवलिन और डिस्कस इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीता था।