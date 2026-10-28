28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खेल

पैरा गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज यादव ने किया सुसाइड

एशियन पैरा गेम्स में तीन स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के दिग्गज एथलीट नीरज यादव की मौत हो गई। 42 वर्षीय नीरज यादव का शव उनके घर पर मिला। प्रारंभिक जांच में उनकी मौत की वजह जहर खाने से बताई जा रही है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Updated: 28 Oct 2026, 1:10 PM IST

neeraj

नीरज यादव पैरा एथलीट

एशियन पैरा गेम्स में तीन स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के दिग्गज एथलीट नीरज यादव की मौत हो गई। 42 वर्षीय नीरज यादव का शव उनके घर पर मिला। प्रारंभिक जांच में उनकी मौत की वजह जहर खाने से बताई जा रही है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

नीरज के कोच ने की मौत की पुष्टि

नेशनल चीफ पैरा-एथलेटिक्स कोच एस. सत्यनारायण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नीरज ने अपने फ्लैट पर सुसाइड कर लिया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। इस कदम के पीछे का कारण अभी पता नहीं चला है।

2015 में अपना एथलेटिक्स करियर शुरू किया

उत्तर प्रदेश के रहने वाले नीरज भारत के जाने-माने पैरा-एथलीटों में से एक थे। उन्होंने लगभग सात साल तक व्हीलचेयर टेनिस खेलने के बाद 2015 में अपना एथलेटिक्स करियर शुरू किया था। उन्होंने 2016 में फाजा ग्रैंड प्रिक्स में पुरुषों के शॉट पुट और डिस्कस एफ55 इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था।

2018 एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल जीता

2018 एशियन पैरा गेम्स में उन्होंने 29.84 मीटर के एशियन रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। नीरज ने अक्टूबर 2023 में चीन के हांगझोऊ में 2023 में हुए एशियन पैरा गेम्स में दो गोल्ड मेडल जीते, जिसमें उन्होंने एफ54/55/56 क्लास में डिस्कस थ्रो में गोल्ड जीता और पुरुषों की एफ55 कैटेगरी में जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता। 2022 में, उन्होंने मोरक्को में माराकेच पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में एक नए इंडियन नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता।

7 साल की उम्र में पोलियो का पता चला था

नीरज को 7 साल की उम्र में पोलियो का पता चला था। इसके बाद से व्हीलचेयर के सहारे उन्होंने खेल के क्षेत्र में ऊंचाई हासिल की। उन्होंने लगभग सात साल तक व्हीलचेयर टेनिस खेलने के बाद 2015 में अपना एथलेटिक्स करियर शुरू किया। जल्द ही वह इंडियन स्क्वॉड में शामिल हो गए। इंडोनेशिया 2018 एशियन पैरा गेम्स में जैवलिन एफ55 क्लास में गोल्ड मेडल ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई। नीरज को 2015 दिल्ली स्टेट एथलेटिक्स मीट में सफलता मिली थी। उन्होंने शॉट पुट, जैवलिन और डिस्कस इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीता था।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Oct 2026, 1:10 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / पैरा गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज यादव ने किया सुसाइड

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

Ranji Trophy: सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान ने बल्‍ले से शतक के बाद गेंद से भी किया कमाल, अकेले ही आधी टीम को पवेलियन भेजा

Musheer Khan in Ranji Trophy
क्रिकेट

IND vs NZ: ऑकलैंड के ईडन पार्क में भी बोलती है बल्लेबाजों की तूती, जहां खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड के बीच चौथा T20I

IND vs NZ 4th T20I, Abhishek Sharma and Vaibhav Sooryavanshi,
क्रिकेट

WPL 2027 Auction: वैभव सूर्यवंशी से भी उम्र छोटी है आज विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में उतरने वाली ये खिलाड़ी

WPL 2027 Auction youngest player, Vaibhav Sooryavanshi,
क्रिकेट

अभिषेक शर्मा के निशाने पर चौथे T20I में बड़ा रिकॉर्ड, ऐसे ही खेले तो सूर्या को पीछे छोड़ रोहित-मैक्‍सवेल के स्‍पेशल क्‍लब में होगी एंट्री

Abhishek Sharma T20I Records
क्रिकेट

मिचेल स्‍टार्क ने टेस्‍ट क्रिकेट में रचा इतिहास, साउथ अफ्रीकी पारी को पहले ही दिन ताश के पत्तों की तरह ढेर कर बनाया बड़ा रिकॉर्ड

SA vs AUS 3rd Test, mitchell starc,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.