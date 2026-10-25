पीवी सिंधु का फ्रेंच ओपन जीतने का सपना टूटा, वर्ल्ड नंबर-1 एन से यंग से लगातार 11वीं बार हारीं

इसका मतलब है कि एन से यंग को इस साल अब तक सिर्फ एक हार का सामना करना पड़ा है। यह हार उन्हें ऑल इंग्लैंड ओपन के फाइनल में चीन की खिलाड़ी वांग झी यी के खिलाफ मिली थी। एन से यंग की खास बात यह है कि इस साल सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर उन्होंने अब तक सिर्फ 11 गेम गंवाए हैं।