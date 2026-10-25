25 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खेल

पीवी सिंधु का फ्रेंच ओपन जीतने का सपना टूटा, वर्ल्ड नंबर-1 एन से यंग से लगातार 11वीं बार हारीं

पीवी सिंधु का फ्रेंच ओपन बैडमिंटन खिताब जीतने का सपना टूट गया। वर्ल्ड नंबर-1 एन से यंग ने भारतीय स्टार को 16-21, 21-11, 21-12 से हराया। दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी की पीवी सिंधु पर लगातार 11वीं जीत है।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Updated: 25 Oct 2026, 5:28 PM IST

French Open badminton

भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। (File Photo- IANS)

PV Sindhu: दुनिया की नंबर-1 बैडमिंटन खिलाड़ी एन से यंग के हाथों हार के साथ ही भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने का सपना टूट गया। दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी ने महिला एकल के फाइनल में पीवी सिंधु को 16-21, 21-11, 21-12 से हराया।

पीवी सिंधु ने विश्व चैंपियन एन से यंग के खिलाफ 11 मुकाबलों में दूसरी बार एक गेम जीतने में सफलता हासिल की। हालांकि, इस मुकाबले में हार के साथ ही दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी के खिलाफ उनका जीत-हार का रिकॉर्ड 0-11 हो गया।

फ्रेंच ओपन के फाइनल में पीवी सिंधु को हराने के साथ ही दक्षिण कोरिया की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी एन से यंग के इस सीजन में इंडिविजुअल टाइटल जीतने की संख्या बढ़कर 10 हो गई। इतना ही नहीं, इस जीत के साथ एन से यंग ने मौजूदा सीजन में अपना जीत-हार का रिकॉर्ड 66-1 कर लिया।

इसका मतलब है कि एन से यंग को इस साल अब तक सिर्फ एक हार का सामना करना पड़ा है। यह हार उन्हें ऑल इंग्लैंड ओपन के फाइनल में चीन की खिलाड़ी वांग झी यी के खिलाफ मिली थी। एन से यंग की खास बात यह है कि इस साल सभी प्रतियोगिताओं को मिलाकर उन्होंने अब तक सिर्फ 11 गेम गंवाए हैं।

खबर अपडेट हो रही है..

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Sports News

Updated on:

25 Oct 2026, 5:28 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / पीवी सिंधु का फ्रेंच ओपन जीतने का सपना टूटा, वर्ल्ड नंबर-1 एन से यंग से लगातार 11वीं बार हारीं

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs NZ: तीसरे टी20 के लिए बदलेगा वेन्यू, क्या समय में भी होगा बदलाव? जानें सभी डिटेल्स

IND vs NZ 3rd T20 2026
क्रिकेट

पाकिस्तान के Shaheen Afridi ने किया कमाल, हमवतन वकार यूनिस और शोएब अख्तर को पीछे छोड़ा

shaheen afridi Fastest Pakistani bowlers.
क्रिकेट

PAK vs ENG: वनडे ट्राई सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने पिंक जर्सी क्यों पहनी?

Pakistan vs England ODI Tri- Series.
क्रिकेट

शाहीन अफरीदी ने ODI क्रिकेट में रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे तेज गेंदबाज बने

Pak vs Eng 4th Match, Shaheen Afridi,
क्रिकेट

Naman Dhir बन सकते हैं भारत के भरोसेमंद ऑलराउंडर, ये 3 आंकड़े दे रहे गवाही

Naman Dhir Update
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.