Asia Cup Final: मैच लाइव था, वर्ना पाकिस्तान खुद को विजेता घोषित कर देता, बीजेपी के बड़े मंत्री ने एशिया कप फाइनल पर ली चुटकी

Asia Cup 2025: बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट रीपोस्ट करते हुए लिखा कि मैच लाइव था, वर्ना पाकिस्तान खुद को विजेता घोषित कर देता।

2 min read

भारत

image

Swatantra Mishra

Sep 30, 2025

Asia Cup final Controversary

भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता (Photo - EspnCricInfo)

Asia Cup Final India Vs Pakistan: भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को दुबई में एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला अपने नाम किया। इस हाई-वोल्टेज मुकाबले को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पाकिस्तानी टीम पर तंज कसा है।

किरेन रिजिजू ने एक्स पर शेयर की पोस्ट

किरेन रिजिजू ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें एक तरफ बुमराह की गेंद पर हारिस रऊफ क्लीन बोल्ड होते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह प्लेन क्रैश वाला एक्शन करते नजर आए। इस तस्वीर के कैप्शन में किरेन रिजिजू ने बुमराह को बधाई देते हुए लिखा था, "पाकिस्तान को हारना ही था और भारत हमेशा चैंपियन रहेगा।"

पाकिस्तान कहता कि उन्होंने मैच जीत लिया: रिजिजू

मंगलवार को इसे री-पोस्ट करते हुए किरेन रिजिजू ने लिखा, "मैच टीवी पर लाइव था, अन्यथा पाकिस्तान कहता कि उन्होंने मैच जीत लिया!"

एशिया कप फाइनल मैच में हुआ था हाई-वोल्टेज ड्रामा

उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था।

भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने किया था ये अनुरोध

रिपोर्ट्स के अनुसार, खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी से पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा जताई थी, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

नकवी के हाथों ट्रॉपी लेने से भारतीय टीम ने कर दिया मना

मोहसिन नकवी जब मंच पर आए तब भारतीय टीम ने उनके हाथों ट्रॉफी और पुरस्कार लेने से साफ तौर पर मना कर दिया। कुछ देर बाद एशिया कप ट्रॉफी को आयोजन स्थल से हटा दिया गया। टीम इंडिया ट्रॉफी लिए बगैर ही मैदान से बाहर लौटी।

बीसीसीआई सचिव ने की आलोचना

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के विरुद्ध बताया है। हालांकि, उन्हें उम्मीद है कि एशिया कप ट्रॉफी और मेडल बहुत जल्द भारतीय खिलाड़ियों को दिए जाएंगे।

भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया

टीम इंडिया ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। इस मैच में पाकिस्तानी टीम को 19.1 ओवरों में 146 रन पर समेटने के बाद भारत ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया।

(स्रोत -आईएएनएस)

एशिया कप 2025

Updated on:

30 Sept 2025 01:05 pm

Published on:

30 Sept 2025 12:57 pm

Hindi News / Sports / Asia Cup Final: मैच लाइव था, वर्ना पाकिस्तान खुद को विजेता घोषित कर देता, बीजेपी के बड़े मंत्री ने एशिया कप फाइनल पर ली चुटकी

