Asia Cup Final: मैच लाइव था, वर्ना पाकिस्तान खुद को विजेता घोषित कर देता, बीजेपी के बड़े मंत्री ने एशिया कप फाइनल पर ली चुटकी

किरेन रिजिजू ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें एक तरफ बुमराह की गेंद पर हारिस रऊफ क्लीन बोल्ड होते नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह प्लेन क्रैश वाला एक्शन करते नजर आए। इस तस्वीर के कैप्शन में किरेन रिजिजू ने बुमराह को बधाई देते हुए लिखा था, "पाकिस्तान को हारना ही था और भारत हमेशा चैंपियन रहेगा।"