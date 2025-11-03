Rajasthan Murder: ट्रेन के स्लीपर कोच में सेना के जवान पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, खून से हुआ लथपथ, दर्दनाक मौत

फाइल फोटो
श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन से बीती रात जम्मूतवी एक्सप्रेस के बीकानेर के लिए रवाना होने के बाद एक स्लीपर कोच में सेना के जवान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि यह वारदात रविवार रात करीब 11 बजे हुई, जब ट्रेन लूणकरणसर स्टेशन से आगे बढ़ चुकी थी और बीकानेर की ओर जा रही थी।
मृतक जवान का नाम जिगर कुमार (27) बताया जा रहा है, जो गुजरात का निवासी था। जिगर कुमार फिरोजाबाद से जम्मूतवी एक्सप्रेस में सवार हुआ और बीकानेर जा रहा था। ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्रा के दौरान किसी बात को लेकर उसका कोच अटेंडेंट से विवाद हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद इतना बढ़ गया कि कोच अटेंडेंट ने जवान पर चाकू से हमला कर दिया।
चाकू के कई वार लगने से जिगर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों के अनुसार ट्रेन के बीकानेर स्टेशन पहुंचने पर घायल जवान को तुरंत पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। उसके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए शवगृह में रखा गया है। घटना की सूचना मिलते ही देर रात सैन्य अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली।
बीकानेर में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने बताया कि वारदात की जांच शुरू कर दी गई है। कोच अटेंडेंट को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक आरोपी की पहचान पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है। जवान के परिजनों के बीकानेर पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ट्रेन के अन्य यात्रियों के भी बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आए। इस घटना का कोच के किसी यात्री ने वीडियो वायरल किया था, जिसमें जवान खून से लथपथ तड़पता दिखा, किसी ने उसकी मदद नहीं की।
