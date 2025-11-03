Rajasthan Murder: ट्रेन के स्लीपर कोच में सेना के जवान पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, खून से हुआ लथपथ, दर्दनाक मौत

बीकानेर में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने बताया कि वारदात की जांच शुरू कर दी गई है। कोच अटेंडेंट को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक आरोपी की पहचान पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई है। जवान के परिजनों के बीकानेर पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ट्रेन के अन्य यात्रियों के भी बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आए। इस घटना का कोच के किसी यात्री ने वीडियो वायरल किया था, जिसमें जवान खून से लथपथ तड़पता दिखा, किसी ने उसकी मदद नहीं की।