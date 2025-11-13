Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Indian Railways : एक और रेल लिंक को केंद्र से मिली मंजूरी, 150 KM तक घट जाएगी श्रीगंगानगर से अमृतसर के बीच दूरी

Railway : रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर-पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। अब श्रीगंगानगर व अमृतसर के बीच की दूरी लगभग 150 किमी तक कम हो जाएगी। राजस्थान को इसका और भी फायदा मिल सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 13, 2025

Firozpur Patti rail link approved Sri Ganganagar and Amritsar 150 km distance reduce

फोटो - AI

Railway : खुशखबर। रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर-पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इससे श्रीगंगानगर व अमृतसर के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। 25.72 किलोमीटर लंबी यह परियोजना 764.19 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी, जिसमें 166 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे।

बीकानेर-श्रीगंगानगर-अमृतसर रेलमार्ग का सफर होगा छोटा

रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के प्रयासों से स्वीकृत इस परियोजना से पंजाब के साथ-साथ राजस्थान के यात्रियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। इस नई रेल लाइन से फिरोजपुर-अमृतसर की दूरी 196 से घटकर 100 किलोमीटर रह जाएगी। साथ ही बीकानेर-श्रीगंगानगर-अमृतसर रेलमार्ग का सफर भी छोटा होगा।

करीब 10 लाख लोगों को सीधा लाभ

परियोजना से करीब 10 लाख लोगों को सीधा लाभ और 2.5 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। यह मार्ग न केवल यात्रियों बल्कि व्यापार, रक्षा और औद्योगिक विकास के लिहाज से भी बेहद उपयोगी सिद्ध होगा।

राजस्थान के इन जिलों को मिलेगा फायदा

फिरोजपुर-पट्टी रेल लिंक परियोजना से राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले को फायदा होगा। यह परियोजना श्रीगंगानगर को मुंबई से जोड़ने वाले मार्ग का हिस्सा है। यह परियोजना श्रीगंगानगर को पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर, और अन्य शहरों से भी जोड़ेगी। श्रीगंगानगर के अतिरिक्त बीकानेर और हनुमानगढ़ को भी लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Anta By-Election Results : अंता विधानसभा के इन दिलचस्प ट्रेंड में छुपा है जीत का राज, 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट
जयपुर
Anta by-election Results declared 14 November secret to victory lies in interesting trends in this assembly constituency

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 12:59 pm

Published on:

13 Nov 2025 12:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Indian Railways : एक और रेल लिंक को केंद्र से मिली मंजूरी, 150 KM तक घट जाएगी श्रीगंगानगर से अमृतसर के बीच दूरी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैविक खेती से कमा रहे मुनाफा,बने प्रेरणास्रोत

श्री गंगानगर

दिल्ली ब्लास्ट के बाद श्रीगंगानगर कलेक्टर का बड़ा आदेश, पाकिस्तानी सिम पर लगाया बैन

Delhi Blast Sriganganagar collector issued a Big order Pakistani SIM were ban
श्री गंगानगर

समय की घंटी बजाई सीईओ ने—9: 30 की ड्यूटी, 9:40 तक गायब रहे कर्मचारी !

श्री गंगानगर

खेती से आगे अब अश्व पालन का जुनून–श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ के युवा बना रहे शौक को व्यवसाय

श्री गंगानगर

प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा–एक साल बाद भी ना वसूली,ना कार्रवाई !

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.