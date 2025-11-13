Indian Railways : एक और रेल लिंक को केंद्र से मिली मंजूरी, 150 KM तक घट जाएगी श्रीगंगानगर से अमृतसर के बीच दूरी

फोटो - AI
Railway : खुशखबर। रेल मंत्रालय ने फिरोजपुर-पट्टी रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इससे श्रीगंगानगर व अमृतसर के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। 25.72 किलोमीटर लंबी यह परियोजना 764.19 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी, जिसमें 166 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे।
रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के प्रयासों से स्वीकृत इस परियोजना से पंजाब के साथ-साथ राजस्थान के यात्रियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। इस नई रेल लाइन से फिरोजपुर-अमृतसर की दूरी 196 से घटकर 100 किलोमीटर रह जाएगी। साथ ही बीकानेर-श्रीगंगानगर-अमृतसर रेलमार्ग का सफर भी छोटा होगा।
परियोजना से करीब 10 लाख लोगों को सीधा लाभ और 2.5 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। यह मार्ग न केवल यात्रियों बल्कि व्यापार, रक्षा और औद्योगिक विकास के लिहाज से भी बेहद उपयोगी सिद्ध होगा।
फिरोजपुर-पट्टी रेल लिंक परियोजना से राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले को फायदा होगा। यह परियोजना श्रीगंगानगर को मुंबई से जोड़ने वाले मार्ग का हिस्सा है। यह परियोजना श्रीगंगानगर को पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर, और अन्य शहरों से भी जोड़ेगी। श्रीगंगानगर के अतिरिक्त बीकानेर और हनुमानगढ़ को भी लाभ मिलेगा।
