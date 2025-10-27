राजस्थान में गैंगस्टर्स का खौफ: अब बैंक अफसर को मिली धमकी, 50 लाख नहीं दिए तो जान से मार देंगे…

प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
श्रीगंगानगर। गैंगस्टर्स की ओर से रंगदारी वसूली का सिलसिला थम नहीं रहा है। सदर थाना एरिया में प्राइवेट बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को अज्ञात गैंगस्टर की ओर से 50 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है।
पुलिस के अनुसार पीड़ित सतीश बिश्नोई मूल रूप से गांव दुलपुरा का निवासी है। वह श्रीगंगानगर की रिद्धि सिद्धि एनक्लेव में रहता है और एक प्राइवेट बैंक में अफसर के पद पर कार्यरत है।
उसने सदर थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि उसके फोन पर धमकी भरा सिलसिला 10 अक्टूबर से शुरू हुआ था। 10 अक्टूबर की रात करीब 9 बजकर 9 मिनट पर उसके मोबाइल फोन पर एक विदेशी नंबर से 10-11 बार व्हाट्सएप कॉल आई।
उसने कॉलों को रिसीव नहीं किया, लेकिन उसके बाद व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, जिसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मैसेज में साफ-साफ धमकी दी गई थी कि अगर रकम नहीं दी गई तो उन्हें जान से मार देंगे। इसके बाद अब दो दिन पहले 23 अक्टूबर को रात 9 बजकर 6 मिनट पर एक अन्य विदेशी नंबर से फिर व्हाट्सएप कॉल आई।
इस बार कॉलर ने सीधे बात की और दोहराया कि 50 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर उसकी जान को खतरा है। सतीश बिश्नोई ने इन धमकियों के साक्ष्य के रूप में अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन शॉट पुलिस को सौंपे हैं। पुलिस ने सतीश बिश्नोई की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आशंका है कि इस धमकी के पीछे पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का हाथ हो सकता है।
इधर, सदर सीआई सुभाषचन्द्र ढील ने बताया कि अज्ञात कॉलर की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। सीआई ने आंशका जताई कि यह किसी गैंग के नाम पर कोई अन्य युवक धमकी दे रहा है। यह कोई लोकल बदमाश हो सकता है, लेकिन पुख्ता साक्ष्य नहीं आए है। इस बारे में तकनीकी टीम की मदद ली जा रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि परिवादी की पृष्ठभूमि भी खंगाली जा रही है कि उसका किसी से विवाद है या नहीं।
हनुमानगढ़ रोड पर सैक्टर सत्रह में प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक को गैंगस्टरों ने रंगदारी की रकम पांच करोड़ के लिए धमकी दी थी। इस संबंध में सदर पुलिस ने बारह अक्टूबर को मामला दर्ज किया था। लेकिन धमकी देने वालों की कॉल अब तक ट्रेस नहीं हो पाई है।
इससे पहले भाजपा नेता और कारोबारी अशोक चांडक को गैंगस्टर रोहित गोदारा और हैरी बॉक्सर ने तीस करोड़ रुपए की रंगदारी रकम मांगी थी। यह रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में तीस जून को कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। लेकिन यह मामला भी विदेशी कॉल्स होने की बात कहकर पुलिस के लिए अनसुलझी पहेली बना हुआ है।
