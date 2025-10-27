राजस्थान में गैंगस्टर्स का खौफ: अब बैंक अफसर को मिली धमकी, 50 लाख नहीं दिए तो जान से मार देंगे…

इधर, सदर सीआई सुभाषचन्द्र ढील ने बताया कि अज्ञात कॉलर की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। सीआई ने आंशका जताई कि यह किसी गैंग के नाम पर कोई अन्य युवक धमकी दे रहा है। यह कोई लोकल बदमाश हो सकता है, लेकिन पुख्ता साक्ष्य नहीं आए है। इस बारे में तकनीकी टीम की मदद ली जा रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि परिवादी की पृष्ठभूमि भी खंगाली जा रही है कि उसका किसी से विवाद है या नहीं।