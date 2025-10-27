Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

राजस्थान में गैंगस्टर्स का खौफ: अब बैंक अफसर को मिली धमकी, 50 लाख नहीं दिए तो जान से मार देंगे…

राजस्थान में प्राइवेट बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को अज्ञात गैंगस्टर ने रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी है। जानें पूरा मामला

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Santosh Trivedi

Oct 27, 2025

Bihar Crime

प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)

श्रीगंगानगर। गैंगस्टर्स की ओर से रंगदारी वसूली का सिलसिला थम नहीं रहा है। सदर थाना एरिया में प्राइवेट बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को अज्ञात गैंगस्टर की ओर से 50 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है।

पुलिस के अनुसार पीड़ित सतीश बिश्नोई मूल रूप से गांव दुलपुरा का निवासी है। वह श्रीगंगानगर की रिद्धि सिद्धि एनक्लेव में रहता है और एक प्राइवेट बैंक में अफसर के पद पर कार्यरत है।

उसने सदर थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया है कि उसके फोन पर धमकी भरा सिलसिला 10 अक्टूबर से शुरू हुआ था। 10 अक्टूबर की रात करीब 9 बजकर 9 मिनट पर उसके मोबाइल फोन पर एक विदेशी नंबर से 10-11 बार व्हाट्सएप कॉल आई।

उसने कॉलों को रिसीव नहीं किया, लेकिन उसके बाद व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, जिसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मैसेज में साफ-साफ धमकी दी गई थी कि अगर रकम नहीं दी गई तो उन्हें जान से मार देंगे। इसके बाद अब दो दिन पहले 23 अक्टूबर को रात 9 बजकर 6 मिनट पर एक अन्य विदेशी नंबर से फिर व्हाट्सएप कॉल आई।

इस बार कॉलर ने सीधे बात की और दोहराया कि 50 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर उसकी जान को खतरा है। सतीश बिश्नोई ने इन धमकियों के साक्ष्य के रूप में अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन शॉट पुलिस को सौंपे हैं। पुलिस ने सतीश बिश्नोई की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात गैंगस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आशंका है कि इस धमकी के पीछे पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का हाथ हो सकता है।

सीआई बोले, गैंग की संलिप्तता की पुष्टि नहीं

इधर, सदर सीआई सुभाषचन्द्र ढील ने बताया कि अज्ञात कॉलर की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। सीआई ने आंशका जताई कि यह किसी गैंग के नाम पर कोई अन्य युवक धमकी दे रहा है। यह कोई लोकल बदमाश हो सकता है, लेकिन पुख्ता साक्ष्य नहीं आए है। इस बारे में तकनीकी टीम की मदद ली जा रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि परिवादी की पृष्ठभूमि भी खंगाली जा रही है कि उसका किसी से विवाद है या नहीं।

इनको भी मिली धमकियां लेकिन कॉल अब ट्रेस नहीं

हनुमानगढ़ रोड पर सैक्टर सत्रह में प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक को गैंगस्टरों ने रंगदारी की रकम पांच करोड़ के लिए धमकी दी थी। इस संबंध में सदर पुलिस ने बारह अक्टूबर को मामला दर्ज किया था। लेकिन धमकी देने वालों की कॉल अब तक ट्रेस नहीं हो पाई है।

इससे पहले भाजपा नेता और कारोबारी अशोक चांडक को गैंगस्टर रोहित गोदारा और हैरी बॉक्सर ने तीस करोड़ रुपए की रंगदारी रकम मांगी थी। यह रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में तीस जून को कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। लेकिन यह मामला भी विदेशी कॉल्स होने की बात कहकर पुलिस के लिए अनसुलझी पहेली बना हुआ है।

ये भी पढ़ें

आशिक संग रंगरलिया मनाने के लिए पति का करवाया किडनैप, हाथ-पैर तोड़े और मरा समझकर छोड़ गए, अब मौत से 2 मासूम बच्चे हुए अनाथ
झुंझुनू
Jhunjhunu Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 04:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / राजस्थान में गैंगस्टर्स का खौफ: अब बैंक अफसर को मिली धमकी, 50 लाख नहीं दिए तो जान से मार देंगे…

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्रीगंगानगर: लाक्षागृह बना मकान, घर में आग लगने से कैंसर पीड़ित महिला की जलकर मौत

fire in house
श्री गंगानगर

गंगानगर में हनुमान बेनीवाल बोले- किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं ड्रामा, कहा- फोने टैपिंग वाले अधिकारियों को मिला इनाम

Hanuman Beniwal
श्री गंगानगर

न्यूरो सर्जन न कोर्डियालिस्ट, कैंसर विशेषज्ञ भी कम, रोगी बढ़े, स्टाफ नहीं

श्री गंगानगर

Rajasthan: एसपी कार्यालय में तैनात सिपाही पर साथी कांस्टेबल की पत्नी से रेप का आरोप, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की दी धमकी

Rajasthan Police
श्री गंगानगर

सर्वे: कम हुई फसल से चीनी मिल की उत्पादन क्षमता पर पड़ेगा प्रभाव

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.