Rajasthan Crime: शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार, पीड़िता की हालत गंभीर, कई जगह हड्डियों में सूजन

गिरफ्तार आरोपी (फोटो-पत्रिका)
अनूपगढ़। शादी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार करने के मुख्य आरोपी बलराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, शारीरिक शोषण और जयपुर ले जाकर बेचने के प्रयास के आरोप लगाए हैं।
पीड़िता को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक ने बताया कि पीड़िता और आरोपी के बीच मोबाइल पर बातचीत होती थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। इसी बीच आरोपी बलराज ने युवती को शादी का झांसा देकर अपने साथ चलने के लिए तैयार किया। युवती उसके बहकावे में आकर घर से निकलकर उसके साथ चली गई।
इस दौरान बलराज उसे एक अंधेरे मैदान में ले गया, जहां उसने युवती से बलात्कार किया। आरोपी उसे शीतल पेय में कुछ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद युवती बेहोश हो गई। इसके बाद युवती को लेकर वह जयपुर चला गया, जहां उसे बेचने का प्रयास किया गया। मौका पाकर पीड़िता ने जयपुर पुलिस से संपर्क किया। जयपुर पुलिस ने पीड़िता को अनूपगढ़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया।
अनूपगढ़ लौटने पर पीड़िता की हालत गंभीर पाई गई। सरकारी अस्पताल में हुई प्रारंभिक जांच में पता चला कि उसके जननांगों में गहरी चोटें व कई जगह हड्डियों में सूजन है। उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए मेडिकल बोर्ड गठित कर विस्तृत जांच कराई जा रही है। जांच अधिकारी प्रशांत कौशिक के अनुसार, प्राथमिक जांच के बाद बलराज और एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बलराज को गिरफ्तार कर लिया।
