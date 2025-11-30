Rajasthan Crime: शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार, पीड़िता की हालत गंभीर, कई जगह हड्डियों में सूजन

अनूपगढ़ लौटने पर पीड़िता की हालत गंभीर पाई गई। सरकारी अस्पताल में हुई प्रारंभिक जांच में पता चला कि उसके जननांगों में गहरी चोटें व कई जगह हड्डियों में सूजन है। उसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए मेडिकल बोर्ड गठित कर विस्तृत जांच कराई जा रही है। जांच अधिकारी प्रशांत कौशिक के अनुसार, प्राथमिक जांच के बाद बलराज और एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बलराज को गिरफ्तार कर लिया।