Rajasthan Rain: तूफानी बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, खेत लबालब… मूंग, नरमा और ग्वार की फसलें चौपट

श्रीगंगानगर। जिले के कई इलाकों में रविवार शाम से शुरू हुई बारिश का दौर सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान तेज अंधड़ के साथ जमकर बारिश हुई। बरसात से खेतों में खड़ी मूंग, नरमा, ग्वार और मोठ की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह खेतों में पानी भर जाने से मूंग की कटी हुई फसलें पानी में तैरती नजर आईं, जिन्हें निकालने में किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं शहरी क्षेत्रों में मुख्य मार्गों और गलियों में पानी भरने से आमजन और वाहन चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी।