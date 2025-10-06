Rajasthan Rain: तूफानी बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, खेत लबालब… मूंग, नरमा और ग्वार की फसलें चौपट

भारी बारिश के बाद पानी में तैरती मूंग की कटी फसल (फोटो-पत्रिका)
श्रीगंगानगर। जिले के कई इलाकों में रविवार शाम से शुरू हुई बारिश का दौर सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान तेज अंधड़ के साथ जमकर बारिश हुई। बरसात से खेतों में खड़ी मूंग, नरमा, ग्वार और मोठ की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह खेतों में पानी भर जाने से मूंग की कटी हुई फसलें पानी में तैरती नजर आईं, जिन्हें निकालने में किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं शहरी क्षेत्रों में मुख्य मार्गों और गलियों में पानी भरने से आमजन और वाहन चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी।
जैतसर कस्बे सहित आसपास के गांवों में रविवार देर शाम से शुरू हुई बारिश सोमवार को भी जारी रही। उप तहसीलदार अंकित गोदारा और गिरदावर तेन सिंह ने बताया कि रविवार शाम छह बजे से सोमवार शाम तक कुल 29 एमएम बारिश दर्ज की गई। बरसात से खेतों में कटाई पर पहुंच चुकी फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं कस्बे के मुख्य बाजारों में जलभराव से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बरसात के बाद चली ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया और तापमान में गिरावट आई।
सूरतगढ़-श्रीगंगानगर रेलमार्ग पर जैतसर-बुगिया स्टेशन के बीच स्थित रेलवे अंडरब्रिज में बारिश का पानी भर गया। इससे स्कूल वाहनों, छात्रों और आम राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह जैतसर-सरूपसर के बीच स्थित अंडरब्रिज में भी पानी भरने से यातायात प्रभावित रहा।
बीरमाना क्षेत्र में लगातार हुई बारिश से नरमा, ग्वार, मूंग और मोठ की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भरने से फसलें गिर गईं और कटाई के लिए तैयार फसलें सड़ने लगी हैं। लूणियां क्षेत्र के 10,15 व 20 एलएम, ढाबां और नाहरांवाली में तेज अंधड़ से ग्वार की फसल बिछ गई, जबकि मूंग की कटी फसलें पानी में तैरने लगीं। किसानों ने सरकार से तुरंत सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की है।
सूरतगढ़ शहर में रविवार रात्रि और सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश से शहर में जगह-जगह जलभराव से हालात बिगड़े नजर आए। खुद नगरपालिका कार्यालय के आगे भारी जलभराव से नागरिकों का आवागमन ठप रहा और अवकाश जैसी स्थिति दिखी। वहीं राठी स्कूल के आगे पुराना बस स्टैंड रोड पर भारी जलभराव से जाम के हालात रहे।
