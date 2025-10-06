Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan Rain: तूफानी बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, खेत लबालब… मूंग, नरमा और ग्वार की फसलें चौपट

Rajasthan Rain: राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर जारी है। इस बीच श्रीगंगानगर जिले में हुई तूफानी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। तेज बारिश और ओलावृष्टि से खेत में तैयार फसलें बर्बाद हो गई हैं।

3 min read

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Oct 06, 2025

sriganganagar rain

भारी बारिश के बाद पानी में तैरती मूंग की कटी फसल (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। जिले के कई इलाकों में रविवार शाम से शुरू हुई बारिश का दौर सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान तेज अंधड़ के साथ जमकर बारिश हुई। बरसात से खेतों में खड़ी मूंग, नरमा, ग्वार और मोठ की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह खेतों में पानी भर जाने से मूंग की कटी हुई फसलें पानी में तैरती नजर आईं, जिन्हें निकालने में किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं शहरी क्षेत्रों में मुख्य मार्गों और गलियों में पानी भरने से आमजन और वाहन चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी।

जैतसर में 29 एमएम बरसात दर्ज

जैतसर कस्बे सहित आसपास के गांवों में रविवार देर शाम से शुरू हुई बारिश सोमवार को भी जारी रही। उप तहसीलदार अंकित गोदारा और गिरदावर तेन सिंह ने बताया कि रविवार शाम छह बजे से सोमवार शाम तक कुल 29 एमएम बारिश दर्ज की गई। बरसात से खेतों में कटाई पर पहुंच चुकी फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं कस्बे के मुख्य बाजारों में जलभराव से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बरसात के बाद चली ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया और तापमान में गिरावट आई।

मूंग के खेत से पानी निकालते किसान (फोटो-पत्रिका)

अंडरब्रिज में भरा बरसाती पानी, राहगीरों को दिक्कत

सूरतगढ़-श्रीगंगानगर रेलमार्ग पर जैतसर-बुगिया स्टेशन के बीच स्थित रेलवे अंडरब्रिज में बारिश का पानी भर गया। इससे स्कूल वाहनों, छात्रों और आम राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह जैतसर-सरूपसर के बीच स्थित अंडरब्रिज में भी पानी भरने से यातायात प्रभावित रहा।

श्रीगंगानगर में बारिश के बाद खेत में पसरी ग्वार की फसल (फोटो-पत्रिका)

बीरमाना और लूणियां में फसलों का भारी नुकसान

बीरमाना क्षेत्र में लगातार हुई बारिश से नरमा, ग्वार, मूंग और मोठ की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भरने से फसलें गिर गईं और कटाई के लिए तैयार फसलें सड़ने लगी हैं। लूणियां क्षेत्र के 10,15 व 20 एलएम, ढाबां और नाहरांवाली में तेज अंधड़ से ग्वार की फसल बिछ गई, जबकि मूंग की कटी फसलें पानी में तैरने लगीं। किसानों ने सरकार से तुरंत सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की है।

तेज बारिश के बाद रास्तों में भरा पानी (फोटो-पत्रिका)

बरसात के बाद शहर में बिगड़े हालात

सूरतगढ़ शहर में रविवार रात्रि और सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश से शहर में जगह-जगह जलभराव से हालात बिगड़े नजर आए। खुद नगरपालिका कार्यालय के आगे भारी जलभराव से नागरिकों का आवागमन ठप रहा और अवकाश जैसी स्थिति दिखी। वहीं राठी स्कूल के आगे पुराना बस स्टैंड रोड पर भारी जलभराव से जाम के हालात रहे।

रेलवे अंडरपास में भरा पानी (फोटो-पत्रिका)

ये भी पढ़ें

राजस्थान: लगातार चौथे महीने में भी बारिश का दौर जारी, फसलों के गलने-सड़ने की नौबत, अगले दो दिन तक अलर्ट
बारां
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2025 07:15 pm

Published on:

06 Oct 2025 07:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan Rain: तूफानी बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, खेत लबालब… मूंग, नरमा और ग्वार की फसलें चौपट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिना लाइसेंस और बिना डिग्री डॉक्टर चला रहा था हॉस्पिटल

श्री गंगानगर

स्वयंसेवकों का पथ संचलन: कदमताल से दिया एकता का संदेश

श्री गंगानगर

स्कूल बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरे नहीं, पुलिस ने जुटाए साक्ष्य

श्री गंगानगर

IMD Alert: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का रौद्र रूप… कई जिलों में तूफानी बारिश शुरू, खेतों में फसलें हुईं बर्बाद

Heavy rain new
श्री गंगानगर

Rajasthan: चेतावनी ! ‘सरकारी भवन खाली करो, 9 अक्टूबर से चलेगा बुलडोजर,’ एसडीएम के पहुंचते ही अतिक्रमण करने वालों में मचा हड़कंप

sdm Shakuntla
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.