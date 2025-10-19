Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

Rajasthan: नकली पुलिसकर्मी बन घर में घुसे बदमाश, पूर्व मंत्री के दामाद को पीटा, हमलावरों के पास थी पिस्टल

गुरुचरण सिंह रमाना ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि बदमाशों के पास पिस्टल थी। उन्होंने घर में लगी वाई-फाई की तारें काट दीं, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और डीवीआर सौंपने की धमकी देने लगे।

2 min read

श्री गंगानगर

image

Rakesh Mishra

Oct 19, 2025

Gurcharan Singh Ramana beaten up

घर में घुसकर मारपीट करते बदमाश। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

केसरीसिंहपुर। थाना क्षेत्र के गांव 42 जीजी में सनसनीखेज वारदात में पुलिस की बत्ती लगी कार गाड़ी में सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के दामाद और श्रीकरणपुर के आढ़त व्यापारी गुरुचरण सिंह रमाना के घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। हथियारबंद बदमाशों ने रमाना व उनके परिजनों के साथ मारपीट की। सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और वाई-फाई की तारें काट डालीं।

गुरुचरण सिंह रमाना ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वे शनिवार रात श्रीगंगानगर से अपने गांव 42 जीजी लौट रहे थे। लगभग 9:30 बजे घर पहुंचने के कुछ समय बाद पुलिस की बत्ती लगी कार उनके घर के बाहर रुकी। इसमें सवार एक व्यक्ति ने खाकी पेंट और पगड़ी, जबकि दूसरे ने पुलिस वर्दी पहन रखी थी।

दोनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए कहा कि उन्हें कुछ बात करनी है। विश्वास करते हुए रमाना ने उन्हें घर में बुला लिया। तभी उनके साथ आए पांच-छह अन्य व्यक्ति भी कार से उतरे और घर के अंदर घुसते ही अचानक हमला बोल दिया।

परिजनों के साथ मारपीट, सीसीटीवी तोड़े

बदमाशों के पास पिस्टल थी। उन्होंने घर में लगी वाई-फाई की तारें काट दीं, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और डीवीआर सौंपने की धमकी देने लगे। रमाना के शोर मचाने पर छत पर सो रहे पुत्र अमरेंद्र सिंह और पुत्रवधु नीचे आए तो बदमाशों ने उन्हें भी पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। इस बीच रमाना की पत्नी ने परिचितों को फोन कर सूचना देने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। उनके व बेटे का मोबाइल छीन लिया।

गांव के लोग पहुंचे तो भाग निकले

शोर-शराबा सुनकर गांव के मनदीप सिंह, गुरदीप सिंह, बलजिंदर सिंह और बलतेज सिंह मौके पर पहुंचे तो बदमाश वहां से दोनों मोबाइल लेकर गाड़ी में फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर एसपी डॉ. अमृता दुहन, एएसपी भंवरलाल, डीएसपी संजीव चौहान, थानाधिकारी बलवंत राम और एफएसएल टीम सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा।

पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कराई और आसपास के संभावित ठिकानों पर दबिश दी। पुलिस ने गुरुचरण सिंह रमाना की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर सीसीटीवी डीवीआर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है।

खबर शेयर करें:

19 Oct 2025 09:22 pm

