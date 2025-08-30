Rain Alert: अगस्त के आखिरी दो दिन मानसून का तगड़ा असर; 24 जिलों में एक साथ बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने किया सावधान

दरअसल, प्रदेश के अंदर हो रही बारिश के दौरान कई जिलों से लगातार लोगों के नदी में बहने की खबरें आ रही हैं। हाल ही में भीलवाड़ा जिले में मौजूद बनास नदी में बहने से दो युवतियों की मौत हो गई। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में रूपारेल नदी में एक ही परिवार के 5 लोग नदी में बह गए, जिसमें से तीन लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया। इसके अलावा जम्मू में वैष्णो देवी, उत्तराखंड के रुद्र प्रयाग और हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इन हादसों में भी राजस्थान के कई लोगों की मौत हुई है।