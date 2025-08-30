Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rain Alert: अगस्त के आखिरी दो दिन मानसून का तगड़ा असर; 24 जिलों में एक साथ बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने किया सावधान

Rain Alert: प्रदेश के अंदर लगातार हो रही बारिश के बीच कई जिलों से लोगों के नदी में बहने की खबरें आ रही हैं। भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में बहने से दो युवतियों की मौत हो गई। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में रूपारेल नदी में 5 लोग नदी में बह गए, जिसमें से तीन लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया।

श्री गंगानगर

Kamal Mishra

Aug 30, 2025

Heavy Rain Warning
राजस्थान में बारिश की चेतावनी (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

Rain Alert: श्रीगंगानगर। राजस्थान के अंदर बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त के आखिरी दो दिन 30 और 31 अगस्त को भी जमकर बारिश होने की संभावना है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 24 जिलों में एक साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बीते 4-5 दिनों से लगभग पूरे प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है।

दरअसल, प्रदेश के अंदर हो रही बारिश के दौरान कई जिलों से लगातार लोगों के नदी में बहने की खबरें आ रही हैं। हाल ही में भीलवाड़ा जिले में मौजूद बनास नदी में बहने से दो युवतियों की मौत हो गई। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में रूपारेल नदी में एक ही परिवार के 5 लोग नदी में बह गए, जिसमें से तीन लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया। इसके अलावा जम्मू में वैष्णो देवी, उत्तराखंड के रुद्र प्रयाग और हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इन हादसों में भी राजस्थान के कई लोगों की मौत हुई है।

ये भी पढ़ें

IMD Alert: सितंबर में मानसून दिखाएगा रौद्र रूप; इन तारीखों पर होगी मूसलाधार बारिश, आ गई मौसम विभाग की चेतावनी
जयपुर
Rajasthan Rain alert

3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

इस बीच मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालोर और सिरोही जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के भीतर भारी वर्षा होने की उम्मीद है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से सतही हवा भी चल सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

21 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। इनमें से कई ऐसे जिले हैं, जहां बारिश कम हुई है। ऐसे में श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिलों के लिए यह अच्छी खबर है।

30 और 31 अगस्त को इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना

मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी के मुताबिक, 30 अगस्त से कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभांग के जिलों में 30 और 31 अगस्त को कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

राजस्थान में पिछले 24 घंटे का मौसम अपडेट

पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज हुई है। चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर जिले में एक दो स्थानों पर सबसे अधिक बारिश हुई है। सर्वाधिक बारिश चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर में 81 मिमी दर्ज हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने तापमान में स्थिरता बनी रहने की संभावना जताई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पिता के सामने रूपारेल नदी में बह गई बेटी और नातिन, ग्रामीणों ने पति-पत्नी व दोहिते को बचाया
चित्तौड़गढ़
chittorgadh rain

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

IMD latest forecast

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Aug 2025 02:19 pm

Published on:

30 Aug 2025 01:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rain Alert: अगस्त के आखिरी दो दिन मानसून का तगड़ा असर; 24 जिलों में एक साथ बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने किया सावधान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.