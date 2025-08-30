Rain Alert: अगस्त के आखिरी दो दिन मानसून का तगड़ा असर; 24 जिलों में एक साथ बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने किया सावधान

Rain Alert: श्रीगंगानगर। राजस्थान के अंदर बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त के आखिरी दो दिन 30 और 31 अगस्त को भी जमकर बारिश होने की संभावना है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 24 जिलों में एक साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बीते 4-5 दिनों से लगभग पूरे प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है।
दरअसल, प्रदेश के अंदर हो रही बारिश के दौरान कई जिलों से लगातार लोगों के नदी में बहने की खबरें आ रही हैं। हाल ही में भीलवाड़ा जिले में मौजूद बनास नदी में बहने से दो युवतियों की मौत हो गई। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में रूपारेल नदी में एक ही परिवार के 5 लोग नदी में बह गए, जिसमें से तीन लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया। इसके अलावा जम्मू में वैष्णो देवी, उत्तराखंड के रुद्र प्रयाग और हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इन हादसों में भी राजस्थान के कई लोगों की मौत हुई है।
इस बीच मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालोर और सिरोही जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के भीतर भारी वर्षा होने की उम्मीद है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से सतही हवा भी चल सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
मौसम विभाग ने बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। इनमें से कई ऐसे जिले हैं, जहां बारिश कम हुई है। ऐसे में श्रीगंगानगर और जैसलमेर जिलों के लिए यह अच्छी खबर है।
मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी के मुताबिक, 30 अगस्त से कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभांग के जिलों में 30 और 31 अगस्त को कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज हुई है। चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर जिले में एक दो स्थानों पर सबसे अधिक बारिश हुई है। सर्वाधिक बारिश चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर में 81 मिमी दर्ज हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने तापमान में स्थिरता बनी रहने की संभावना जताई है।