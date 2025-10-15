Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan: दिवाली से पहले सरकारी शिक्षकों की बढ़ी टेंशन, विभाग ने थमाया अब नया काम

शिक्षक संगठनों ने कहा कि शिक्षकों पर पहले ही गैर-शैक्षणिक कार्यों का भारी बोझ है। अब इस नए आदेश से शिक्षकों को एक और ऑनलाइन कार्य सौंप दिया गया है, जिससे वास्तविक शिक्षण कार्य प्रभावित होगा।

2 min read

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Oct 15, 2025

teachers new task

फाइल फोटो-पत्रिका

श्रीगंगानगर। प्रदेशभर के शिक्षकों के लिए एक और नया प्रशासनिक काम जुड़ गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्कूलों में 2025 की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का विस्तृत डेटा 'शाला दर्पण पोर्टल' पर दर्ज करें। खासतौर पर उन विद्यार्थियों का, जिन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा में 40 फीसदी से कम अंक प्राप्त किए हैं। इस आदेश का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रगति, प्रदर्शन और शिक्षा स्तर का सही मूल्यांकन करना बताया गया है। हालांकि, शिक्षकों में इसको लेकर नाराजगी और चिंता दोनों है।

पहले से बढ़ा हुआ है ऑनलाइन कार्यों का दबाव

राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संगठन, जिला शाखा श्रीगंगानगर के पूर्व जिला महामंत्री हंसराज सहारण ने कहा कि शिक्षकों पर पहले ही गैर-शैक्षणिक कार्यों का भारी बोझ है। ओबीसी सर्वे, बीएलओ ड्यूटी, डिजिटलीकरण, पौधरोपण, जियो टैगिंग, छात्रवृत्ति, खेलकूद प्रतियोगिताएं और स्वच्छता अभियान जैसे कार्यों में पहले ही शिक्षकों की व्यस्तता बनी रहती है। अब इस नए आदेश से शिक्षकों को एक और ऑनलाइन कार्य सौंप दिया गया है, जिससे वास्तविक शिक्षण कार्य प्रभावित होगा।

सत्रांक व्यवस्था से राहत नहीं

बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए सत्रांक का महत्व भी कम नहीं है। यह सत्रांक अर्धवार्षिक और नियमित जांच परीक्षाओं के आधार पर तय किए जाते हैं। अधिकांश मामलों में विद्यार्थियों को शत-प्रतिशत सत्रांक दिए जाते हैं, जिससे परीक्षा परिणाम बेहतर दिखाई देते हैं। ऐसे में अब सरकार द्वारा केवल मुख्य परीक्षा में 40 फीसदी से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अलग से डेटा एंट्री कराने के पीछे का उद्देश्य यही बताया जा रहा है कि वास्तविक शैक्षणिक स्थिति का पता लगाया जा सके।

नए आदेश से बढ़ेगा शिक्षकों पर मानसिक दबाव

शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए विभाग को शिक्षण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि शिक्षकों को लगातार डेटा एंट्री और ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के बोझ तले दबाना चाहिए। इससे न केवल शिक्षकों का शिक्षण समय घटेगा बल्कि विद्यार्थियों पर भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा।

विभागीय आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाई जा रही है। इसके लिए संस्था प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करें। -सत्यप्रकाश टेलर, डीईओ, माध्यमिक शिक्षा

ये भी पढ़ें

Rajasthan: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दी बड़ी राहत, इन दो परियोजनाओं में नहीं अटकेगा रोड़ा
जयपुर
Supreme Court

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Oct 2025 07:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: दिवाली से पहले सरकारी शिक्षकों की बढ़ी टेंशन, विभाग ने थमाया अब नया काम

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर बस आगजनी के बाद अलर्ट : अनूपगढ़ पुलिस ने बढ़ाई निगरानी, वाहनों की सघन जांच

राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं।
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर : तेज रफ्तार कार की टक्कर से 11वीं के दो छात्रों की मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल, एक की हालत नाजुक

abohar accident
श्री गंगानगर

Rajasthan: कांस्टेबल युवती के बाद भाभी की भी मौत, सुसाइड नोट से खुला राज, 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

Rajasthan Police
श्री गंगानगर

Sri Ganganagar Crime: प्रोपर्टी डीलर की रैकी के बाद गोल्डी बराड़ ने मांगी थी 2 करोड़ की रंगदारी

श्री गंगानगर

गुणवत्ता परीक्षण लैब बनी कबाड़, जांच के नाम पर हो रही खानापूर्ति

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.