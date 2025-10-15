Rajasthan: दिवाली से पहले सरकारी शिक्षकों की बढ़ी टेंशन, विभाग ने थमाया अब नया काम

श्रीगंगानगर। प्रदेशभर के शिक्षकों के लिए एक और नया प्रशासनिक काम जुड़ गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्कूलों में 2025 की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का विस्तृत डेटा 'शाला दर्पण पोर्टल' पर दर्ज करें। खासतौर पर उन विद्यार्थियों का, जिन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा में 40 फीसदी से कम अंक प्राप्त किए हैं। इस आदेश का उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रगति, प्रदर्शन और शिक्षा स्तर का सही मूल्यांकन करना बताया गया है। हालांकि, शिक्षकों में इसको लेकर नाराजगी और चिंता दोनों है।