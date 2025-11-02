Rajasthan : राजस्थान के इस जिले के युवाओं में विदेश जाने की है दीवानगी, हर साल बन रहे 20,000 पासपोर्ट

श्रीगंगानगर के गांवों में अगर किसी घर के बाहर नई कार खड़ी है या किसी मकान पर ताजा पेंट चमक रहा है, तो लोग फौरन कह देते हैं, ‘विदेश में बेटा अच्छा कमा रहा होगा।’ परदेस की चमकती गलियों का खुमार यहां के युवाओं पर इस कदर चढ़ा है कि अब पढ़ाई खत्म करते ही पासपोर्ट और वीजा सेंटर की कतार में लगना जैसे एक नया ‘करियर रूटीन’ बन गया है।