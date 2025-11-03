धरती की नमी और देशी वनस्पतियां लील रहा विदेशी बबूल, यह बड़ा खतरा भी बढ़ा

श्रीगंगानगर/बीरमाना. कभी हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से बोया गया विदेशी बबूल (जूली फ्लोरा) अब क्षेत्र की स्थानीय वनस्पतियों, पेड़ों और भूमि की उर्वरता को निगल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शुरू में हरियाली लाने के लिए इस विदेशी प्रजाति का बीज फैलाया गया था, लेकिन अब यह बेलगाम रूप से फैल रहा है।