सूरतगढ़ में NH-62 पर ट्रक और पेट्रोल टैंकर की भीषण टक्कर, एक ड्राइवर गंभीर घायल

श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ इलाके में सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रक और पेट्रोल से भरे टैंकर की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि टैंकर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोग मौके पर एकत्रित हो गए और घायलों को बाहर निकालने में जुट गए।