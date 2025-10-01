Patrika LogoSwitch to English

श्री गंगानगर

सूरतगढ़ में NH-62 पर ट्रक और पेट्रोल टैंकर की भीषण टक्कर, एक ड्राइवर गंभीर घायल

Suratgarh Accident: ट्रक और पेट्रोल से भरे टैंकर की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि टैंकर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

2 min read

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

Oct 01, 2025

suratgarh accident

हादसे के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त पेट्रोल टैंकर (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ इलाके में सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में ट्रक और पेट्रोल से भरे टैंकर की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि टैंकर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोग मौके पर एकत्रित हो गए और घायलों को बाहर निकालने में जुट गए।

ट्रॉमा सेंटर में घायल चालक का उपचार जारी (फोटो-पत्रिका)

जानकारी के अनुसार हादसे में घायल हुए टैंकर चालक की पहचान प्रेम कुमार पुत्र हंसराज निवासी पीलीबंगा के रूप में हुई है। प्रेम कुमार को गंभीर चोटें आने के बाद एंबुलेंस की मदद से तुरंत सूरतगढ़ ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार चालक की हालत गंभीर बनी हुई है।

पेट्रोल टैंकर में आग लगने का था खतरा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभाली। चूंकि टैंकर में पेट्रोल भरा हुआ था, इसलिए हादसे के बाद आग लगने का खतरा भी बना रहा। पुलिस और स्थानीय लोगों ने सावधानी बरतते हुए टैंकर के पास किसी को जाने से रोका और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद नियंत्रित किया।

जांच में जुटी पुलिस

स्थानीय लोगों के ने बताया कि दोनों ट्रकों के बीच में तेज टक्कर के दौरान बम फटने जैसी आवाज आई। आवाज सुनते ही लोग सड़क की तरफ भागे और घायल हुए ड्राइवर को बचाने के प्रयास में जुट गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क से हटवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

