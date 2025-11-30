Rajasthan: अनूपगढ़ में 44 हजार रुपए के नकली नोट के साथ दो बदमाश गिरफ्तार, पुलिस कर रही कड़ाई से पूछताछ

थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड ने बताया कि शनिवार रात सहायक उप निरीक्षक कालूराम चक 5 एलएसएम बांडा गांव के पास गश्त पर थे। इसी दौरान दो संदिग्ध युवक पुलिस को देखते ही घबरा गए। तलाशी में हरविन्द्र सिंह उर्फ ताड़ी की जेब से 500-500 के 42 जाली नोट तथा चन्द्रभान की जेब से 46 जाली नोट मिले। इस तरह से कुल 44 हजार के नकली नोट मिले। नोटों से सुरक्षा धागा और अन्य चिन्ह गायब थे।