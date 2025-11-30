Rajasthan: अनूपगढ़ में 44 हजार रुपए के नकली नोट के साथ दो बदमाश गिरफ्तार, पुलिस कर रही कड़ाई से पूछताछ

गिरफ्तार आरोपी (फोटो-पत्रिका)
अनूपगढ़ (श्री गंगानगर)। सीमावर्ती इलाके में नकली नोट तस्करी के खिलाफ पुलिस ने शनिवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 44 हजार रुपए के जाली नोट बरामद हुए। पकड़ा गया एक आरोपी एनडीपीएस एक्ट का टॉप-10 वांछित है।
थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड ने बताया कि शनिवार रात सहायक उप निरीक्षक कालूराम चक 5 एलएसएम बांडा गांव के पास गश्त पर थे। इसी दौरान दो संदिग्ध युवक पुलिस को देखते ही घबरा गए। तलाशी में हरविन्द्र सिंह उर्फ ताड़ी की जेब से 500-500 के 42 जाली नोट तथा चन्द्रभान की जेब से 46 जाली नोट मिले। इस तरह से कुल 44 हजार के नकली नोट मिले। नोटों से सुरक्षा धागा और अन्य चिन्ह गायब थे।
जांच में सामने आया कि आरोपी ग्रामीण इलाकों, ढाबों और छोटे व्यापारियों को निशाना बनाकर नकली मुद्रा को धीरे-धीरे मार्केट में घोलने की कोशिश कर रहे थे।
हरविन्द्र सिंह अनूपगढ़ थाना का एनडीपीएस टॉप-10 वांछित है। उस पर रामसिंहपुर, समेजा कोठी, अनूपगढ़ और अन्य थानों में नशीले पदार्थों की सप्लाई व संगठित तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। दूसरा आरोपी चन्द्रभान भी धोखाधड़ी और एनडीपीएस एक्ट के मामलों में हनुमानगढ़, बीकानेर और घड़साना क्षेत्रों में सक्रिय रहा है।
पुलिस दोनों आरोपियों से जाली नोटों के स्रोत, प्रिंटिंग लोकेशन, नेटवर्क में शामिल अन्य सदस्यों तथा एनडीपीएस कनेक्शन को लेकर सख्ती से पूछताछ कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग