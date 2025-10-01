Rajasthan: रेलवे ट्रैक पर सो रहे युवक की ट्रेन से कटकर मौत, जेब से मिला शराब का पव्वा, मृतक की नहीं हो सकी पहचान

ट्रेन हादसे में उसका दाहिना हाथ शरीर से अलग हो गया। हादसे के बाद ट्रेन लगभग पांच मिनट तक घटनास्थल पर रुकी रही। रेलकर्मियों और यात्रियों की मदद से घायल को ट्रेन में डालकर रेलवे स्टेशन लाया गया। वहां से एंबुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया परन्तु उसने हायर सेंटर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया।