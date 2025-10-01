Rajasthan: रेलवे ट्रैक पर सो रहे युवक की ट्रेन से कटकर मौत, जेब से मिला शराब का पव्वा, मृतक की नहीं हो सकी पहचान

घायल हालत में ट्रेन हादसे का शिकार (फोटो-पत्रिका)
श्रीगंगानगर। रामसिंहपुर इलाके में रेलवे ट्रैक पर बुधवार दोपहर घग्घर नदी के पुल के पास एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। आरपीएफ के अनुसार युवक रेल की पटरियों पर सो गया था। वह दोपहर करीब 12:20 बजे सूरतगढ़ से अनूपगढ़ आ रही यात्री ट्रेन की चपेट में आ गया।
ट्रेन हादसे में उसका दाहिना हाथ शरीर से अलग हो गया। हादसे के बाद ट्रेन लगभग पांच मिनट तक घटनास्थल पर रुकी रही। रेलकर्मियों और यात्रियों की मदद से घायल को ट्रेन में डालकर रेलवे स्टेशन लाया गया। वहां से एंबुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया परन्तु उसने हायर सेंटर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया।
आरपीएफ के हेड कांस्टेबल बुधराम बिश्नोई ने बताया कि ट्रेन के गार्ड भजनलाल ने हादसे की सूचना दी। घायल युवक की जेब से मोबाइल फोन और शराब का पव्वा मिला है। मोबाइल की सहायता से उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि बीकानेर अस्पताल से युवक की मौत का समाचार मिला है।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग