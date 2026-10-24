फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान पर बयान से भड़के रविंदर रैना, बोले- यह देशद्रोह जैसा कृत्य

फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान पर बयान से भड़के रविंदर रैना, फोटो सोर्स- ANI
Farooq Abdullah Pakistan: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान को लेकर कथित बयान पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता रविंदर रैना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताते हुए उन पर देशद्रोह जैसा कृत्य करने का आरोप लगाया। रैना ने कहा कि पाकिस्तान पिछले 35 वर्षों से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है और वह यहां के लोगों का कभी हितैषी नहीं हो सकता।
रविंदर रैना ने कहा कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर जो बयान दिया है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके मुताबिक, पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के लोगों की मौतों के लिए जिम्मेदार रहा है और उसने पिछले साढ़े तीन दशकों में इस क्षेत्र को कब्रिस्तान और श्मशान में बदलने की कोशिश की है।
बीजेपी नेता ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने जम्मू-कश्मीर में आतंकियों को प्रशिक्षण देने के साथ हथियार, बम, पिस्तौल, गोला-बारूद और ग्रेनेड उपलब्ध कराए हैं। रैना ने सवाल उठाया कि जिस देश पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, वह यहां के लोगों का शुभचिंतक कैसे हो सकता है? उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर बयान देते समय क्षेत्र में आतंकवाद के इतिहास और उसके कारण लोगों को हुए नुकसान को ध्यान में रखना चाहिए।
फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान संबंधी कथित बयान पर रविंदर रैना की टिप्पणी से जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के संकेत हैं। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में फारूक अब्दुल्ला का मूल बयान विस्तार से शामिल नहीं है। ऐसे में उनकी टिप्पणी का पूरा संदर्भ और बीजेपी नेता के आरोपों की पृष्ठभूमि स्पष्ट होना जरूरी है।
फारूक अब्दुल्ला ने 24 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर के बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीरियों का मुद्दा उठाता है, इसलिए जम्मू-कश्मीर के लोग सुरक्षित हैं, वरना भारत की नीयत उनके प्रति ठीक नहीं है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया और बीजेपी नेता रविंदर रैना ने इसकी कड़ी आलोचना की।
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