SIR पर INDIA ब्लॉक के प्रदर्शन के समर्थन में उमर अब्दुल्ला, बोले- वोट कटने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार

SIR को लेकर विवाद उस रिपोर्ट के बाद और बढ़ा, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR प्रक्रिया के दौरान 14 आपत्तियां उठाई थीं। हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। विपक्षी नेताओं ने Form 6 में किए गए बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसने SIR के दौरान नए मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे Form 6 के किसी संशोधित प्रारूप को मंजूरी नहीं दी है। INDIA ब्लॉक अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्यवाही और चुनाव आयोग के रुख पर नजर रख रहा है।