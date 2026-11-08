जम्मू के शिव मार्केट में आग से तबाह दुकानदारों से मिलीं महबूबा मुफ्ती, सरकार से आर्थिक मदद की मांग

PDP प्रमुख ने सरकार से प्रभावित दुकानदारों की मदद के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आग में दुकानों के साथ-साथ वह सामान भी जल गया, जिसे दुकानदारों ने उधार लेकर खरीदा था। ऐसे में उनके सामने दोबारा कारोबार शुरू करने की बड़ी चुनौती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार को सक्रियता दिखाते हुए प्रभावित दुकानदारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, ताकि वे अपनी दुकानें दोबारा बना सकें, नया सामान खरीद सकें और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए फिर से कमाई शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि इन दुकानों को लंबे समय तक इसी हालत में नहीं छोड़ा जा सकता और सरकार को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।