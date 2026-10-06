Akashvani Protest: ‘नैरेटिव बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, कांग्रेस 2014 से ड्रामा कर रही’, प्रदर्शन को लेकर किरेन रिजिजू का साफ जवाब

राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लेते हुए रिजिजू ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सीखना चाहिए, जो उनके मुताबिक अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए लगातार काम करते हैं। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी को भी जनता के बीच जाकर सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस लगातार लोगों के बीच काम करेगी तो जनता उस पर भरोसा करेगी, जबकि केवल सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाने से उसे फायदा नहीं होगा।