CG News: 2030 तक इस जिले के 277 गांव होंगे आत्मनिर्भर, विकास पर विस्तार से हुई चर्चा, जानें

CG News: धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान योजना के तहत चल रहा आदि कर्मयोगी अभियान जिले को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रहा है। ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, नई दिल्ली के असिस्टेंट मैनेजर और जिला प्रभारी वी.के. तिवारी ने जिले का दौरा कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों व ग्रामीणों के साथ बैठक कर आने वाले वर्षों की कार्ययोजना पर चर्चा की।