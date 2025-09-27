Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सुकमा

CG News: 2030 तक इस जिले के 277 गांव होंगे आत्मनिर्भर, विकास पर विस्तार से हुई चर्चा, जानें

Sukma News: धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान योजना के तहत चल रहा आदि कर्मयोगी अभियान जिले को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रहा है।

सुकमा

Khyati Parihar

Sep 27, 2025

तेजी पकड़ रहा है कर्मयोगी अभियान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
तेजी पकड़ रहा है कर्मयोगी अभियान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान योजना के तहत चल रहा आदि कर्मयोगी अभियान जिले को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रहा है। ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, नई दिल्ली के असिस्टेंट मैनेजर और जिला प्रभारी वी.के. तिवारी ने जिले का दौरा कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों व ग्रामीणों के साथ बैठक कर आने वाले वर्षों की कार्ययोजना पर चर्चा की।

श्री तिवारी ने कहा कि अभियान का सबसे अहम हिस्सा विलेज एक्शन प्लान है, जिसके जरिए 2030 तक 277 चयनित गांवों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से सशक्त बनाना लक्ष्य है। उन्होंने फोटो दस्तावेजीकरण के जरिए मौजूदा विकास कार्यों का मूल्यांकन किया और आगे रणनीति को और प्रभावी बनाने की बात कही।

शासन का मानना है कि आदि कर्मयोगी अभियान केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि गांवों के समग्र उत्थान और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का संकल्प है। इससे आने वाले वर्षों में सुकमा के गांव आदर्श ग्राम के रूप में विकसित होंगे।

CG News: ग्रामों के विकास पर विस्तार से चर्चा

दौरे के दौरान उन्होंने डाटा सेंटर का औचक निरीक्षण किया और इसकी कार्यप्रणाली की सराहना की। साथ ही कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव से मुलाकात कर योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने और ग्रामों के आत्मनिर्भर विकास पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में ट्राइबल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर हेमंत सिन्हा भी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें

Navratri Special: शीतला माता का आस्था केंद्र बैगापारा: राजा जगतपाल के शासनकाल और दुर्ग किले की धार्मिक परंपराएं, जानें इतिहास
Patrika Special News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Sept 2025 05:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Sukma / CG News: 2030 तक इस जिले के 277 गांव होंगे आत्मनिर्भर, विकास पर विस्तार से हुई चर्चा, जानें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.