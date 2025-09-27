CG News: 2030 तक इस जिले के 277 गांव होंगे आत्मनिर्भर, विकास पर विस्तार से हुई चर्चा, जानें

CG News: धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान योजना के तहत चल रहा आदि कर्मयोगी अभियान जिले को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रहा है। ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स, नई दिल्ली के असिस्टेंट मैनेजर और जिला प्रभारी वी.के. तिवारी ने जिले का दौरा कर अभियान की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों व ग्रामीणों के साथ बैठक कर आने वाले वर्षों की कार्ययोजना पर चर्चा की।
श्री तिवारी ने कहा कि अभियान का सबसे अहम हिस्सा विलेज एक्शन प्लान है, जिसके जरिए 2030 तक 277 चयनित गांवों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से सशक्त बनाना लक्ष्य है। उन्होंने फोटो दस्तावेजीकरण के जरिए मौजूदा विकास कार्यों का मूल्यांकन किया और आगे रणनीति को और प्रभावी बनाने की बात कही।
शासन का मानना है कि आदि कर्मयोगी अभियान केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि गांवों के समग्र उत्थान और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का संकल्प है। इससे आने वाले वर्षों में सुकमा के गांव आदर्श ग्राम के रूप में विकसित होंगे।
दौरे के दौरान उन्होंने डाटा सेंटर का औचक निरीक्षण किया और इसकी कार्यप्रणाली की सराहना की। साथ ही कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव से मुलाकात कर योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने और ग्रामों के आत्मनिर्भर विकास पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में ट्राइबल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर हेमंत सिन्हा भी मौजूद रहे।