CG Naxal News: नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को उतारा मौत के घाट, लगाया पुलिस मुखबिरी का आरोप

CG Naxal News: वहीं ​बीते दिनों बीजापुर सिलगेर में 2 शिक्षादूतों की निर्मम हत्या से इलाके में दहशत का माहौल अब भी बना हुआ है। इस साल नक्सलियों ने अब तक 9 शिक्षादूतों की हत्या की है। इनमें से 5 बीजापुर जिले में और 4 सुकमा जिले में मारे गए हैं। सभी हत्याओं में नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाया है। हत्या के पीछे संभावित कारणों की जांच जारी है। स्थानीय लोग सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।