CG News: प्रदेश के पहले नक्सल मुक्त गांव के लिए शुरू हुई मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा, ग्रामीणों में खुशी की लहर!

CG News: प्रदेश का पहला नक्सली मुक्त ग्राम पंचायत बड़ेसट्टी अब जिला मुख्यालय सुकमा से सीधा जुड़ गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत मंगलवार से सुकमा-बड़ेसट्टी यात्री बस सेवा शुरू की गई। बस सेवा प्रारंभ होने से इस क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों को आने-जाने में सुविधा मिलने लगी है और ग्रामीण इस कदम से बेहद खुश हैं।