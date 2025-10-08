CG News: प्रदेश के पहले नक्सल मुक्त गांव के लिए शुरू हुई मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा, ग्रामीणों में खुशी की लहर!

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा (Photo source- Patrika)
CG News: प्रदेश का पहला नक्सली मुक्त ग्राम पंचायत बड़ेसट्टी अब जिला मुख्यालय सुकमा से सीधा जुड़ गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना के तहत मंगलवार से सुकमा-बड़ेसट्टी यात्री बस सेवा शुरू की गई। बस सेवा प्रारंभ होने से इस क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों को आने-जाने में सुविधा मिलने लगी है और ग्रामीण इस कदम से बेहद खुश हैं।
ज्ञात हो कि कुछ वर्ष पहले तक ग्राम पंचायत बड़ेसट्टी नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र में था। उस समय बाहरी व्यक्तियों का इस इलाके में आना-जाना नक्सलियों को मंजूर नहीं था। यहां नक्सलियों द्वारा जन अदालतें लगाई जाती थीं और स्कूल भवन व अन्य सरकारी भवनों को क्षतिग्रस्त किया गया था।
वर्तमान में बड़ेसट्टी नक्सली मुक्त ग्राम पंचायत बन चुकी है। इससे गांव में विकास कार्यों को गति मिली, ग्रामीणों को डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक बस्तर को पूरी तरह नक्सली मुक्त करने की योजना बनाई है।
बस प्रतिदिन सुकमा जिला मुख्यालय से सुबह 11:10 बजे बड़ेसट्टी के लिए रवाना होगी।
मार्ग में बस रामाराम, केरलापाल, कोयबेकुर, फूलबगड़ी से होकर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय कर दोपहर 01:00 बजे बड़ेसट्टी पहुंचेगी। बस एक दिन में दो चक्कर लगाएगी।
पूर्व में इस इलाके में आवागमन केवल दो-पहिया वाहन या इक्का-दुक्का ऑटो पर निर्भर था। अब बस सेवा के शुरू होने से ग्रामीणों को जिला मुख्यालय और अन्य क्षेत्रों में आने-जाने में काफी सुविधा मिली है।
CG News: 18 अप्रैल 2024 को बड़ेसट्टी ग्राम पंचायत राज्य का पहला नक्सली मुक्त गांव बना, जब क्षेत्र के 11 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद से गांव ने विकास की नई राह पकड़ी। अब यहां आधुनिक यात्री बस सेवा शुरू हो चुकी है और ग्रामीण शासन प्रशासन के कार्यों से बेहद संतुष्ट हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि बस सेवा शुरू होने से अब उन्हें सड़क मार्ग पर आने-जाने की सुविधा मिलने लगी है और पहले की तरह किसी प्रकार की भय की स्थिति नहीं है। यह कदम न केवल बड़ेसट्टी के लिए, बल्कि पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सशक्त और सुरक्षित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
