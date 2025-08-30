CG News: सिलगेर में शिक्षा दूत की हत्या से सनसनी, सर्व आदिवासी समाज ने परिजनों से की मुलाकात

घटना के समय आरोपी अपने चेहरे ढक कर आए थे। मृतक की पत्नी और परिजन जब बीच बचाव के लिए आए तो आरोपियों ने उन पर भी डंडों से हमला किया और उन्हें घर से बाहर घसीटते हुए पीटा। मृतक लक्ष्मण बारसे के दो बच्चे हैं, जिनमें से एक केवल दो माह का है। इससे पहले मृतक के परिवार पर लगातार हमला हुआ है-उनके भाई की तीन महीने पहले फेग़ड़ेपल्ली में हत्या की गई थी और शव सड़क पर फेंका गया था। वहीं, पिता की हत्या 2022 में इसी तरह से हुई थी। इस तरह, एक ही परिवार के तीन लोगों की अब तक हत्या हो चुकी है।