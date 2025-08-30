CG News: सिलगेर में शिक्षा दूत की हत्या से सनसनी, सर्व आदिवासी समाज ने परिजनों से की मुलाकात

CG News: बीते 27 अगस्त को सिलगेर में शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की हत्या की घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। इस मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार, 27 अगस्त को शाम लगभग 7 बजे 5 से 7 लोग लक्ष्मण बारसे के घर में घुसे और उसे कुल्हाड़ी से मार कर हत्या कर दी।
घटना के समय आरोपी अपने चेहरे ढक कर आए थे। मृतक की पत्नी और परिजन जब बीच बचाव के लिए आए तो आरोपियों ने उन पर भी डंडों से हमला किया और उन्हें घर से बाहर घसीटते हुए पीटा। मृतक लक्ष्मण बारसे के दो बच्चे हैं, जिनमें से एक केवल दो माह का है। इससे पहले मृतक के परिवार पर लगातार हमला हुआ है-उनके भाई की तीन महीने पहले फेग़ड़ेपल्ली में हत्या की गई थी और शव सड़क पर फेंका गया था। वहीं, पिता की हत्या 2022 में इसी तरह से हुई थी। इस तरह, एक ही परिवार के तीन लोगों की अब तक हत्या हो चुकी है।
CG News: जिला अध्यक्ष उमेश सुंडाम ने घटना को दुखद और निंदनीय बताते हुए कहा कि परिवार और ग्रामीणों से पूरी जानकारी ली गई है। उन्होंने कहा कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी चेहरे ढककर आए थे। इस तरह से नक्सली घटना को अंजाम नहीं देते हैं इस कारण ग्रामीणों में इस हत्या को लेकर डर और चिंता बनी हुई है। उमेश सुंडाम ने बताया कि सर्व आदिवासी समाज सोमवार को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा, ताकि ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे लाया जा सके।